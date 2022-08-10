Садовые эксперты рассказали, как предотвратить растрескивание помидоров

Вырастить хороший урожай помидоров - заветная мечта каждого огородника. Но, что делать, когда ваши помидоры вдруг начали трескаться.

Иногда с помидорами возникает проблема - они начинают трескаться. Происходит это, зачастую, прямо перед созреванием, вам удалось избежать грибков и болезней, фитовтороза и ночных заморозков, но вот на уже почти созревших плодах начинает появляться кракелюр, который со временем углубляется и становится заметной глубокой трещиной, через которую можно в некоторых случаях увидеть внутренности помидора.

Почему это происходит и как предотвратить растрескивание, рассказали садовые эксперты Gardening know how.

Почему мои помидоры трескаются

Чаще всего, глубокие трещины появляются, когда после периода засухи случаются обильные дожди. Или, если всю неделю стояла засушливая погода, а в выходные вы включили полив. Проблема с растрескиванием помидоров действительно вызвана нехваткой воды и последующим обильным поливом.

Если воды недостаточно, помидоры могут оставаться пышными и сочными, их кожица пересыхает и трескается так же, как трескается ваша кожа, если вам не хватает влаги. А когда помидоры быстро после этого получают большое количество воды, они наполняются водой и кожица лопается в трещинах еще глубже, как переполненный водяной шар.

Чем опасны трещины на помидорах

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Трещины на помидорах не только портят их внешний вид и затрудняют их последующую обработку(растрескавшиеся помидоры сложно очистить от кожуры, например), но и могут привести к порче всего плода и даже всего куста. Через трещины бактерии и грибки могут проникать в плоды и вызывать их гниение или обеспечивать легкий доступ вредителям.

Как предотвратить трещины на помидорах

Чтобы свести растрескивание томатов к минимуму, не забывайте регулярно и равномерно поливать томатные растения. Защитите их от сильной засухи в ваше отсутствие.

Отличным профилактическим средством будет мульчирование грядок с помидорами. Мульча защищает почву от пересыхания, а значит ваши помидоры не растрескаются даже если вы по каким-то причинам пропустите полив.

Также, спасти помидоры в жару поможет удаление нижних листьев, так вашим томатам достанется больше воды.

Наконец, не забудьте удобрить свои помидоры в соответствии с инструкциями на удобрении для томатов Удобрения важны для того, чтобы сохранить почву достаточно здоровой, чтобы ваши растения могли производить как можно больше томатов.

Если вы будете следовать эти правила, у вас будет много помидоров красивых помидоров.

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