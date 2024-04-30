Садовые работы в мае: какие растения нужно обрезать и что посеять

Май - это решающий месяц для садоводства, поэтому в это время очень важно не пренебрегать своими обязанностями и все сделать правильно.

В мае погода наиболее благоприятна для садоводства, потому что, с одной стороны, становится гораздо теплее и прогревается грунт, а с другой - еще не наступает жара и почва хранит достаточно много влаги.

Джейми Шипли, эксперт по садоводству, рассказал Еxpress.co.uk, что нужно сделать в своем саду в мае.

Вот некоторые работы, которые необходимо выполнить в этом месяце.

Обрежьте нежные кустарники

Садовые работы в мае / Фото: Credits

Обрезку цветущих весной кустарников и живых изгородей, таких как хеномелес, вам стоит отложить до окончания цветения. А одной из главных работ в саду в мае должна стать обрезка нежных кустарников, таких как фуксии и пеларгонии, а также пенстемон и сальвия. Правда, приступать к обрезке стоит только после того, как вы проверите долгосрочный прогноз погоды на предмет заморозков.

Вечнозеленую живую изгородь лучше обрезать в конце мая, чтобы получить более густую поросль.

Помните о птицах

Садовые работы в мае / Фото: Credits

В мае следует помнить одну вещь - это время гнездования птиц. Не забудьте проверить все, что может быть для них домом. Если вы обнаружите какие-либо признаки гнездования, постарайтесь оставить это растение и другие окружающие его растения нетронутыми.

Позаботьтесь о луковичных

Садовые работы​​​​​​​ в мае / Фото: Credits

Срезание отцветших луковичных поможет им прослужить дольше, поэтому обязательно срывайте увядшие цветы с тюльпанов и нарциссов. По мнению эксперта, обрезка луковичных, которая по сути является формой обрезки, помогает им сохранить свою силу.

Посадите цветы

Садовые работы в мае / Фото: Credits

Цветы, которые можно посадить в этом месяце, включают нежные многолетние растения, такие как георгины, бегонии и петунии.

Посейте однолетники

Садовые работы​​​​​​​ в мае / Фото: Getty Images

Одними из лучших семян для посева в мае являются растения, цветущие летом, такие как васильки, подсолнухи, настурции и маки, сейте их в начале месяца.

Теплая температура поможет ускорить прорастание семян полевых цветов, что является отличным способом привлечь больше насекомых и птиц в ваш сад, но май может быть засушливым месяцем, поэтому не забывайте про полив.

Займитесь газоном

Садовые работы​​​​​​​ в мае / Фото: Credits

Садоводам также следует сосредоточиться на газоне в этом месяце, поскольку регулярная его стрижка поможет получить красивый и пышный газон.

Начало мая — также прекрасное время для реставрации оголенных участков на газоне путем повторного посева. Лучше всего сделать это до лета, чтобы у травы было достаточно времени, чтобы прижиться до наступления жаркой погоды.

Не забудьте удобрить газон удобрениями, богатыми азотом. Если вы не хотите использовать химические удобрения, посейте на газоне немного клевера, который поможет добавить азота.

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