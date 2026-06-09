Садовые работы на июнь: 6 растений, которые нуждаются в обрезке уже сейчас

Магнолии / © www.credits

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Хотели ли вы когда-нибудь, чтобы природа была лучше организована, чтобы вы могли выполнять всю свою обрезку сада одновременно? Но подождите. Помните, что цветущие растения нуждаются в обрезке сразу после того, как их цветы отцветут, и вы не будете счастливы, если все они зацветут одновременно.

Поэтому вернемся к основам обрезки: если вы любите весенние цветы, вам придется принять обрезку в июне. Многие весеннецветущие кустарники цветут на старой древесине, завязав бутоны предыдущего года.

Эти растения заканчивают цвести в июне, и их следует обрезать вскоре после того, как они закончат цвести весной. Обрезка в конце лета или после этого удалит цветочные почки, уменьшив количество цветения следующей весной.

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Что надо обрезать в июне и как это правильно сделать, рассказывает GardeningKnowHow.

Советы по обрезке

Сначала давайте освежим знания по некоторым основам обрезки. Отдельные растения могут иметь определенные потребности в обрезке, но эти общие правила обеспечивают хорошую структуру для подхода к обрезке в любое время.

Никогда не обрезайте тупыми инструментами. Если ваши секаторы или ножницы нуждаются в очистке или заточке, обязательно сделайте это, прежде чем начать июньскую обрезку. Тупые или грязные инструменты могут повредить ветви и занести болезни.

Независимо от того, обрезаете ли вы весной, летом или осенью, первым шагом является удаление всех мертвых, поврежденных или больных ветвей. Если вы увидите проблемную ветку между датами обрезки, вы можете удалить ее сразу.

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Как только поврежденные ветви и побеги исчезнут, пришло время заняться остальной обрезкой. Существует два основных типа обрезки: срезы с отводом стебля назад и прореживание. Сведение стебля назад означает укорачивание стебля, чтобы уменьшить его длину, обрезая его до почки или большей ветви. Прореживание предназначено для удаления крупных стеблей, часто для очистки внутренних ветвей.

Вот какие растения надо обрезать в июне.

Сирень

Сирень / © Credits

Куст сирени в полной красе в мае, цветы наполняют пространство своим чудесным сладким ароматом. Они цветут всего несколько недель, но вы будете мечтать о них остаток года.

Кусты обыкновенной сирени — это листопадные кустарники, которые можно рассматривать как кустарники или небольшие деревья, вырастающие около 5 м. Им нужно полное солнце и хорошо дренированная почва.

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Они цветут на старой древесине, поэтому вам нужно будет обрезать их, когда цветы завянут. Не пропускайте обрезку! Важно проредить внутренние ветви, чтобы стимулировать циркуляцию воздуха и избежать мучнистой росы, а также чтобы сформировать куст. Срежьте примерно треть самых старых ветвей до земли.

Форзиция

Форзиция / © Credits

Считается, что нарциссы дают первый желтый цвет весной, но кусты форзиции иногда цветут даже раньше. Эти листопадные кусты взрываются желтыми цветами ранней весной, еще до того, как на кусте появятся листья. Эти ранние цветы служат магнитами для опылителей, таких как пчелы и бабочки.

Форзиции, легкие в уходе и устойчивые к засухе, универсальны в саду, хорошо подходят как экземпляры деревьев (с их изящными дугообразными ветвями), а также для создания живых изгородей для приватности.

После того, как цветы форзиции отцвели, подстригите эти кусты, чтобы они не имели пушистый вид. Главное здесь — придавать форму кустам, чтобы они оставались компактными и привлекательными. Вы можете удалить четверть старых ветвей (срезать их до земли), чтобы стимулировать новое.

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Ирга

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Ирга предлагает красоту во все четыре времени года: белые весенние цветы, спелые ягоды летом, огненные листья осенью и интересная кора зимой.

Одна из главных причин весенней обрезки ирги- предотвратить рост, который может достигать 7 метров. Кроме того, кустарник часто дает несколько стволов, поэтому, если вы хотите чтобы он имел форму небольшого дерева, вам нужно будет сделать обрезку. Лучшее время? Сразу после того, как цветы отцветут.

Вейгела

Вейгела / © Credits

Садоводы любят кусты вейгелы за их великолепные весенние цветы, множество крошечных соцветий белого, красного цвета помады или любого из многих оттенков розового. Их листва пышная, и уход за ней не заставит вас работать сверхурочно.

В конце весны или в начале лета цветы вейгелы покрывают ветви на радость насекомых и бабочек, добавляя еще больше цвета ландшафту.

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Эти растения, не требующие особого ухода, являются красивыми экземплярами. Многие виды имеют пеструю листву, темные или золотистые листья, что придает им садовую привлекательность в течение всего лета.

Кусты вейгелы цветут на старой древесине, поэтому, если вы хотите обрезать, сделайте это в июне, сразу после цветения. Хотя кустарники имеют приятную естественную форму, они могут вырасти высокими (до 3 м) и широкими (до 4 м), если их оставить на произвол судьбы. Обрежьте вейгелу и удалите любые поврежденные или больные стебли в июне.

Магнолии

Магнолии / © Credits

Являются ли магнолии королевами южных садов? Существует более 200 видов магнолий, от очень высоких до размеров кустарников, некоторые из них многостебельные кустарники, другие — массивные вертикальные деревья.

Азиатские магнолии являются листопадными, а их пенистые цветы появляются весной, до того, как дерево распустится. Цветы белые или розовые и появляются очень рано весной, а многие виды имеют пьянящий аромат. Листья большие и кожистые.

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Эти потрясающие растения, к сожалению, подвержены грибковым заболеваниям, поэтому обрезка важна для улучшения циркуляции воздуха и поддержания их здоровья. Обрезайте магнолии, чтобы удалить больные и поврежденные ветви после того, как растения перестанут цвести в июне.

Горный клематис

Горный клематис / © Credits

Горный клематис входит в список любимых лиан каждого садовода. Это древесная многолетняя вьющаяся лиана, которую легко выращивать на полном солнце или в полутени. Она может подниматься до 19 м в высоту с размахом 5 м.

Цветы — голубого, розового и фиолетового цветов — имеют форму звезд и каскадом спадают с лозы, наполняя сад ароматом ванили. Это привлекает пчел, бабочек и колибри.

Обрезайте горный клематис в июне после того, как прекратилось цветение. Это время даст лозе достаточно времени для формирования новых стеблей и развития почек на следующий год. Если ждать до конца лета, осени или зимы с обрезкой, это значительно уменьшит количество цветов в следующем году. Идея обрезки отличается от других растений; вы не хотите заставлять лозу принимать определенную форму, а скорее держать ее в пределах и стимулировать рост здоровой новой древесины. Также обрезайте мертвые или поврежденные стебли, но не переусердствуйте.

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