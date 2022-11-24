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Сахарный диабет у домашних животных: как распознать болезнь

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
1554
Время на прочтение
2 мин
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Сахарный диабет у домашних животных: как распознать болезнь

Фото: Credits

Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, при котором вырабатывается недостаточное количество гормона инсулина, из-за чего уровень глюкозы в крови повышается, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

В норме гормон инсулин вырабатывается специальными β-клетками поджелудочной железы. Если β-клетки производят недостаточно инсулина или ткани организма на него не реагируют, уровень глюкозы в крови животного повышается.

У собак диабет обычно связан с недостаточной выработкой инсулина (диабет 1-го типа).

У кошек чаще всего возникает недостаточная чувствительность самих тканей организма к инсулину (диабет 2-го типа). Поэтому β-клеткам поджелудочной железы приходится производить его все больше, и через некоторое время они "устают", и образование инсулина значительно снижается.

В норме у домашних животных уровень глюкозы составляет 3,4-6,1.

Чаще диабет возникает у кошек и собак среднего и пожилого возраста, около 7-10 лет.

Причины:

  • неправильное питание, избыточное количество углеводов в рационе;
  • ожирение;
  • малоподвижный образ жизни;
  • применение гормональных препаратов (контрацептивов, глюкокортикоидов);
  • стресс;
  • панкреатит;
  • вирусные заболевания;
  • другие эндокринные заболевания, например, болезнь Кушинга.

Симптомы сахарного диабета:

  • полидипсия (неуемная жажда);
  • полиурия (частое мочеиспускание);
  • резкий запах аммиака в моче;
  • снижение веса при повышенном аппетите;
  • ухудшение состояния шерсти;
  • обезвоживание;
  • рвота;
  • отказ от еды;
  • вялость;
  • у собак может развиваться диабетическая катаракта.

Лечение состоит в регулярных инъекциях инсулина и диетическом рационе. При правильной терапии есть шанс войти в ремиссию и отказаться от инсулина. Если вы обнаружили какие-либо из перечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу.

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Дата публикации
Просмотры
1554
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