Сахарный диабет у домашних животных: как распознать болезнь

Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, при котором вырабатывается недостаточное количество гормона инсулина, из-за чего уровень глюкозы в крови повышается, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
В норме гормон инсулин вырабатывается специальными β-клетками поджелудочной железы. Если β-клетки производят недостаточно инсулина или ткани организма на него не реагируют, уровень глюкозы в крови животного повышается.
У собак диабет обычно связан с недостаточной выработкой инсулина (диабет 1-го типа).
У кошек чаще всего возникает недостаточная чувствительность самих тканей организма к инсулину (диабет 2-го типа). Поэтому β-клеткам поджелудочной железы приходится производить его все больше, и через некоторое время они "устают", и образование инсулина значительно снижается.
В норме у домашних животных уровень глюкозы составляет 3,4-6,1.
Чаще диабет возникает у кошек и собак среднего и пожилого возраста, около 7-10 лет.
Причины:
- неправильное питание, избыточное количество углеводов в рационе;
- ожирение;
- малоподвижный образ жизни;
- применение гормональных препаратов (контрацептивов, глюкокортикоидов);
- стресс;
- панкреатит;
- вирусные заболевания;
- другие эндокринные заболевания, например, болезнь Кушинга.
Симптомы сахарного диабета:
- полидипсия (неуемная жажда);
- полиурия (частое мочеиспускание);
- резкий запах аммиака в моче;
- снижение веса при повышенном аппетите;
- ухудшение состояния шерсти;
- обезвоживание;
- рвота;
- отказ от еды;
- вялость;
- у собак может развиваться диабетическая катаракта.
Лечение состоит в регулярных инъекциях инсулина и диетическом рационе. При правильной терапии есть шанс войти в ремиссию и отказаться от инсулина. Если вы обнаружили какие-либо из перечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу.
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