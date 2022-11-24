Сахарный диабет у домашних животных: как распознать болезнь

Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, при котором вырабатывается недостаточное количество гормона инсулина, из-за чего уровень глюкозы в крови повышается, рассказывает ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

В норме гормон инсулин вырабатывается специальными β-клетками поджелудочной железы. Если β-клетки производят недостаточно инсулина или ткани организма на него не реагируют, уровень глюкозы в крови животного повышается.

У собак диабет обычно связан с недостаточной выработкой инсулина (диабет 1-го типа).

У кошек чаще всего возникает недостаточная чувствительность самих тканей организма к инсулину (диабет 2-го типа). Поэтому β-клеткам поджелудочной железы приходится производить его все больше, и через некоторое время они "устают", и образование инсулина значительно снижается.

В норме у домашних животных уровень глюкозы составляет 3,4-6,1.

Чаще диабет возникает у кошек и собак среднего и пожилого возраста, около 7-10 лет.

Причины:

неправильное питание, избыточное количество углеводов в рационе;

ожирение;

малоподвижный образ жизни;

применение гормональных препаратов (контрацептивов, глюкокортикоидов);

стресс;

панкреатит;

вирусные заболевания;

другие эндокринные заболевания, например, болезнь Кушинга.

Симптомы сахарного диабета:

полидипсия (неуемная жажда);

полиурия (частое мочеиспускание);

резкий запах аммиака в моче;

снижение веса при повышенном аппетите;

ухудшение состояния шерсти;

обезвоживание;

рвота;

отказ от еды;

вялость;

у собак может развиваться диабетическая катаракта.

Лечение состоит в регулярных инъекциях инсулина и диетическом рационе. При правильной терапии есть шанс войти в ремиссию и отказаться от инсулина. Если вы обнаружили какие-либо из перечисленных симптомов, обязательно обратитесь к врачу.

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