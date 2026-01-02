- Дата публикации
Самая опасная техника на кухне: 4 прибора, с которыми стоит быть особенно внимательными
Некоторые популярные кухонные приборы могут представлять серьезную угрозу, от ожогов до пожаров. Рассказываем, какая техника входит в зону риска и как уберечь себя и близких.
В праздничные дни мы используем кухонную технику на максимум, духовка работает без перерыва, аэрогриль не успевает остыть, на плите кипит несколько кастрюль одновременно. И хотя кажется, что опасность — это лишь забытая на огне сковородка, статистика говорит иное.
Издание Martha Stewart рассказало, что за последние пять лет кухонные приборы стали причиной более 2,9 миллиона обращений в отделения неотложной помощи. Самым рискованным периодом остается конец года и зима. Причина не всегда в невнимательности. Все чаще речь идет о перегреве, технических неисправностях и конструктивных дефектах приборов.
Аэрогрили
Любимцы всех, кто стремится к «вкусному без масла», аэрогрили возглавили список опасных приборов. Основные риски:
сбои во внутренней электропроводке;
плавление деталей;
внезапный перегрев без видимых причин.
Из-за компактного размера их часто ставят близко к стенам или другим предметам, а это лишь повышает риск воспламенения.
Скороварки
Скороварки экономят время, но требуют максимального внимания. Наибольшую опасность представляет неисправный механизм блокировки крышки. Последствия могут быть серьезными:
внезапное высвобождение пара;
сильные ожоги;
повреждение кухни и посуды.
Даже современные модели не застрахованы от заводских дефектов или износа уплотнителей.
Электрические плиты
Электроплиты остаются одним из главных источников пожаров на кухне. Среди распространенных проблем:
конфорки, которые включаются сами по себе;
перегрев поверхности;
неисправные сенсорные панели.
Особенно опасно, когда на плите остаются полотенца, упаковки или пластиковые предметы.
Мини-духовки
Компактные духовки кажутся безопаснее стационарных, но это обманчивое ощущение. Зафиксированные проблемы:
дверцы, которые внезапно закрываются;
трещины на стекле из-за высоких температур;
деформация корпуса при длительном использовании.
Все это может привести к порезам, ожогам или возгоранию.
Советы по безопасности
Эксперты советуют действовать на опережение, особенно в периоды нагрузки на кухню:
Проверяйте отзывы и отзывы о приборах на официальных сайтах производителей или соответствующих регуляторных органов.
Не оставляйте приборы без присмотра, особенно те, которые работают при высоких температурах.
Ставьте технику на стабильные, негорючие поверхности и как можно дальше от воды.
Вынимайте из розетки, когда прибор не используется.
Избегайте резких перепадов температур для стеклянной посуды и духовок.
Перед использованием проверяйте технику на наличие трещин, сколов и повреждений.
Праздники созданы для радости, а не для поездок в травмпункт. Забота о безопасности на кухне — это не паранойя, а необходимость, особенно когда техника работает на пределе возможностей.