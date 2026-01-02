Самая опасная техника на кухне: 4 прибора, с которыми стоит быть особенно внимательными / © Associated Press

Реклама

В праздничные дни мы используем кухонную технику на максимум, духовка работает без перерыва, аэрогриль не успевает остыть, на плите кипит несколько кастрюль одновременно. И хотя кажется, что опасность — это лишь забытая на огне сковородка, статистика говорит иное.

Издание Martha Stewart рассказало, что за последние пять лет кухонные приборы стали причиной более 2,9 миллиона обращений в отделения неотложной помощи. Самым рискованным периодом остается конец года и зима. Причина не всегда в невнимательности. Все чаще речь идет о перегреве, технических неисправностях и конструктивных дефектах приборов.

Аэрогрили

Аэрогриль / © www.credits

Любимцы всех, кто стремится к «вкусному без масла», аэрогрили возглавили список опасных приборов. Основные риски:

Реклама

сбои во внутренней электропроводке;

плавление деталей;

внезапный перегрев без видимых причин.

Из-за компактного размера их часто ставят близко к стенам или другим предметам, а это лишь повышает риск воспламенения.

Скороварки

Скороварка / © Associated Press

Скороварки экономят время, но требуют максимального внимания. Наибольшую опасность представляет неисправный механизм блокировки крышки. Последствия могут быть серьезными:

внезапное высвобождение пара;

сильные ожоги;

повреждение кухни и посуды.

Даже современные модели не застрахованы от заводских дефектов или износа уплотнителей.

Электрические плиты

Электрическая плита / © Credits

Электроплиты остаются одним из главных источников пожаров на кухне. Среди распространенных проблем:

Реклама

конфорки, которые включаются сами по себе;

перегрев поверхности;

неисправные сенсорные панели.

Особенно опасно, когда на плите остаются полотенца, упаковки или пластиковые предметы.

Мини-духовки

Мини-духовка / © Associated Press

Компактные духовки кажутся безопаснее стационарных, но это обманчивое ощущение. Зафиксированные проблемы:

дверцы, которые внезапно закрываются;

трещины на стекле из-за высоких температур;

деформация корпуса при длительном использовании.

Все это может привести к порезам, ожогам или возгоранию.

Советы по безопасности

Эксперты советуют действовать на опережение, особенно в периоды нагрузки на кухню:

Реклама

Проверяйте отзывы и отзывы о приборах на официальных сайтах производителей или соответствующих регуляторных органов.

Не оставляйте приборы без присмотра, особенно те, которые работают при высоких температурах.

Ставьте технику на стабильные, негорючие поверхности и как можно дальше от воды.

Вынимайте из розетки, когда прибор не используется.

Избегайте резких перепадов температур для стеклянной посуды и духовок.

Перед использованием проверяйте технику на наличие трещин, сколов и повреждений.

Праздники созданы для радости, а не для поездок в травмпункт. Забота о безопасности на кухне — это не паранойя, а необходимость, особенно когда техника работает на пределе возможностей.