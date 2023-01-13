Самое грязное место в доме: где оно и как его почистить

Если вы думаете, что самое грязное место в вашем доме - это туалет, то вы глубоко ошибаетесь.

Издание Еxpress.co.uk утверждает, что сидение унитаза примерно в восемь раз чище, чем дверная ручка ванной комнаты. Именно она является самым грязным местом в доме. За ней следуют ручки кухонных шкафов.

Согласно исследованию, внутренние дверные ручки ванных комнат являются самыми грязными предметами: в среднем на один квадратный сантиметр поверхности приходится 93 колонии бактерий.

На ручках кухонных шкафов колоний бактерий больше, чем в туалете в четыре раза.

Задумайтесь, как часто вы оставляете без внимания ручки дверей и шкафов во время уборки. Эксперты рекомендуют чистить их не реже одного раза в неделю, но мало кто делает это регулярно.

А стоило бы, потому что дверные ручки и ручки шкафов — отличное место для размножения бактерий, микробы там живут гораздо дольше, чем на других поверхностях. Бактерии и микробы, такие как сальмонелла, Covid-19 и MRSA, могут выживать на ручках в течение нескольких часов, дней и даже недель.

Фото: Credits

Кроме того что эти поверхности нужно регулярно чистить, очень важно это делать правильно. Вот несколько способов очистки ваших ручек, которые будут эффективными в уничтожении грязи и микробов.

Спиртовой спрей

Если вы спешите, быстрое распыление этого средства поможет убить большинство микробов. Просто протрите ручку влажной тряпкой и побрызгайте обеззараживающим средством.

Фото: Credits

Теплая мыльная вода

Эксперты по уборке считают, что теплая мыльная вода обеспечивает наиболее тщательную очистку. Просто замочите тряпку в миске с теплой водой и средством для мытья посуды и, отжав ее, протрите ею ручки.

Чистая ткань и воск

После мытья мыльной водой вытрите всю ручку чистой сухой тканью, а затем другой нанесите немного воска на ручку, чтобы она стала блестящей.

Мука, соль и уксус

Если ваши ручки сделаны из меди, латуни или олова, эксперт по клинингу предложил использовать немного другую технику.

Сделайте пасту, используя столовую ложку муки, соли и уксуса, затем вотрите ее в ручки, оставьте на пару минут, а затем удалите горячей мыльной водой. Используйте очень мягкую ткань, чтобы аккуратно отполировать ручку до блеска.

Читайте также: