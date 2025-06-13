Важнейшее садовое дело июня: что нужно сделать с розами до конца месяца

Розы / © ТСН

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Розы — одни из самых любимых цветов в садах. Они выглядят прекрасно, существует их сотни разновидностей и цветут потрясающими цветами.

Но эксперты призывают садоводов сделать одну необходимую вещь до конца июня, чтобы они цвели все лето.

Что нужно делать

Совет состоит в том, чтобы в июне как можно чаще срезать розы с веток. Это означает срезание увядших или мертвых цветов, чтобы поощрить большее цветение позже в сезоне. Экспертное мнение садовода Алана Титчмарша приводит Еxpress.co.uk.

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Как только цветы увянут, срывайте их, рекомендует Алан. Это очень приятная работа, птички поют, а сад выглядит хорошо, и, если вы это сделаете, вы вполне можете получить вторую волну цветения.

Он также сказал, что июнь является одним из важнейших месяцев по уходу за садом.

Зачем срезать перецветшие цветы

В Королевском садоводческом обществе Великобритании объяснили, что срезка цветов помогает поддерживать аккуратный вид растений и не позволяет им тратить энергию на семена. Удаление увядших или мертвых цветов сохраняет лучший вид цветников длиннее. Это направляет энергию на более сильный рост и больше цветов вместо семенных коробочек.

Розы / © ТСН

Как срезать цветы разных видов роз

Для чайно-гибридных роз они рекомендуют осторожно срывать увядшие соцветия чуть ниже головки. Для других типов садоводы должны срезать прямо над следующим листом или почкой с помощью секатора или ножниц.

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Если отрезать головки к почке или листу внизу, это будет способствовать формированию пазушных почек. Тогда появятся новые цветы.

Что еще нужно сделать для процветания роз

Требуют внимания также вьющиеся розы. Садоводы советуют регулярно подвязывать их, чтобы они держались в вертикальном положении, когда они растут.

Розы следует поливать раз в неделю с июня по сентябрь, но новые розы потребуют полива через день.