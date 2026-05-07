Самоклеящиеся обои / © Associated Press

Самоклеящиеся обои — это декоративное покрытие с клейкой основой, которое легко клеится на стену без дополнительного клея или профессиональной помощи. В отличие от классических обоев, их можно быстро поклеить и так же легко снять, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Гибкость можно назвать их главным преимуществом. Они особенно удобны для арендованных квартир, временных интерьеров или тех, кто любит экспериментировать со стилем.

Такие обои можно использовать не только на стенах, но и на мебели, потолках, шкафах, книжных полках и даже технике, это открывает простор для творчества.

Сколько они держатся

Если все сделано правильно, качественные самоклеящиеся обои могут служить несколько лет. Но есть нюанс, а именно, ошибки при монтаже или неподходящие условия могут сократить этот срок до нескольких месяцев.

Главное, что влияет на долговечность, это качество материала, состояние поверхности, влажность и температура, а также освещение.

Есть условия, при которых самоклеящиеся обои держатся хуже:

влажные помещения — ванная или кухня, ведь пар ослабит клей и могут появляться пузырьки

перепады температур

прямой солнечный свет (клей постепенно ослабевает)

текстурированные или неровные стены, например, штукатурка

высокая влажность в помещении

Их можно использовать даже в ванной, но только при условии хорошей вентиляции, например, вытяжки или регулярного проветривания.

Важность качества

Не все самоклеящиеся обои одинаковы, дешевые варианты могут:

рваться во время наклеивания

оставлять клей на стенах после снятия после снятия

начинать отклеиваться уже через несколько дней

Зато более качественные материалы:

более толстые и гибкие

лучше корректируются во время поклейки

значительно дольше держатся

Перед покупкой важно читать отзывы, особенно о том, как обои снимаются с поверхности.

Как клеить обои, чтобы они держались годами

Долговечность зависит не только от материала, но и от процесса поклейки.

Подготовка стены. Поверхность должна быть чистой, сухой и гладкой. Рекомендуется протереть ее смесью воды и спирта, чтобы убрать жир и пыль. Медленное наклеивание. Обои нужно приклеивать постепенно и разглаживать воздушные пузырьки специальным шпателем. Не касаться клея. Жир с рук может ослабить сцепление со стеной. Аккуратные края. Их важно подрезать и плотно прижимать, особенно возле углов и плинтусов.

Советы

сначала протестируйте небольшой образец на своей стене

обращайте внимание, как выглядит материал при вашем освещении

для выравнивания рисунка удобно использовать масляную ленту

не стремитесь к идеалу, этот декор создан для легких изменений

Самоклеящиеся обои — простой способ быстро изменить настроение интерьера без ремонта. Они могут держаться годами, если правильно подобрать материал и подготовить поверхность. Но их главная ценность — не долговечность, а свобода, возможность обновлять пространство так часто, как меняется ваше настроение и стиль жизни.

