Как коты покорили наши сердца и вошли в дома / © Associated Press

Представьте себе ночную саванну: темнота, прожектор и вдруг — стройная фигура с песчаной шерстью и черным кончиком хвоста. Это не домашний любимец, который заблудился, а африканский дикий кот — животное, которое легко спутать с мурлыкой из соседнего двора. Именно это сходство и стало ключом к одной из самых успешных историй сосуществования человека и животного. В отличие от собак, которых люди активно приручали, коты пришли к нам сами и сделали это с элегантностью, достойной красной дорожки, об этом рассказало издание RTÉ

Правильное место и правильное время

В мире существует более 40 видов диких кошачьих и большинство из них размером с домашнего кота. Но предком всех наших любимцев стал именно североафриканский дикий кот.

Около 10 тыс. лет назад в плодородном Полумесяце, на территориях современного Египта, Турции, Сирии и Ирана, люди начали оседать, выращивать зерно и хранить его в кладовых. А где зерно — там мыши, а где мыши — там коты.

Африканский дикий кот оказался достаточно смелым и социально гибким, чтобы приблизиться к человеческим поселениям. Люди же быстро поняли выгоду такого соседства и без слов был «заключен» взаимовыгодный союз.

Рождение домашнего кота

Самые смелые коты начали оставаться возле человеческих поселений, получали пищу, защиту и, возможно, первые поглаживания, ведь, как известно, котята способны растопить любое сердце.

Так, без официального «одомашнивания», кот сам вписал себя в человеческую жизнь. Археологические находки и генетические исследования свидетельствуют, что уже 3,5 тыс. лет назад коты жили рядом с людьми в Египте, а затем распространились по Европе, Азии и даже попали в Северную Америку. Кстати, свою лепту в «кошачью миграцию» внесли и викинги.

Временные изменения

Несмотря на многообразие пород, от сиамов до персов, большинство домашних кошек удивительно похожи на своих диких предков. Ученые установили, что во время одомашнивания у кошек изменилось лишь около 13 генов. Для сравнения, у собак — почти втрое больше. Важнейшие изменения коснулись не внешности, а поведения:

уменьшился уровень агрессии и страха;

появилась социальность;

изменилась система коммуникации с людьми.

Социальные, но на собственных условиях

Стереотип о котах-одиночках давно устарел. В среде с достаточным количеством пищи коты образуют социальные группы, похожие на львиные прайды, они ухаживают друг за другом, играют и вместе воспитывают котят.

Жест поднятого вверх хвоста — универсальный кошачий сигнал дружбы. И да, когда ваш кот подходит к вам с «антенной», он буквально говорит: «Вы — мой».

Искусство манипуляции

Самую изощренную часть эволюции коты приберегли для нас. Они почти не мяукают между собой, зато активно используют голос в общении с людьми. Короткие, высокие «мяу» приятны для нашего слуха и это не случайно. Ученые считают, что эти звуки напоминают плач младенца, на который человек реагирует инстинктивно.

То же самое с мурлыканьем. Когда кот чего-то хочет, звук становится громче и настойчивее. В «требовательном» мурлыканье есть частоты, похожие на детский плач. Манипуляция ли это — да, или это гениально — бесспорно.

Коты не стали нашими слугами да и никогда не пытались. Они выбрали другой путь: адаптироваться, сохранить независимость и научить людей открывать консервы по первому требованию. Как говорится, у собак есть хозяева, а у котов — персонал. И, кажется, что нас это вполне устраивает.