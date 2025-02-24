Самые распространенные болезни садовых растений: 5 проблем, которые нужно избегать

Достаточно лишь упоминания о распространенных болезнях садовых растений, чтобы даже самый опытный садовник забеспокоился. Научиться верно определять трудности время от времени может быть трудно.

Цветущий ухоженный сад и здоровые растения – мечта каждого садовода. Чтобы этого добиться, необходимо правильно определить проблемы растений. Это справедливо независимо от того, имеете ли вы дело с рассадой, нежными растениями, декоративными, съедобными или взрослыми деревьями.

Поэтому специалисты GardeningKnowHow помогают демистифицировать процесс диагностики больных растений, взглянув на некоторые из самых распространенных болезней декоративных и огородных садов, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь в саду. Узнав врагов, вы увеличите свои шансы сохранить здоровые и счастливые растения.

Обнаружение распространенных болезней садовых растений

Выявление заболеваний растений может быть сложной задачей. Это особенно верно, когда многие симптомы накладываются или проявляются подобным образом. Обращение к сведению того, как поражено каждое растение, поможет определить, какие его части могут быть наиболее поражены болезнью. Внезапное увядание, например, может указывать на проблемы, связанные с поглощением питательных веществ или другими процессами растения.

Разнообразные типы болезней листьев наиболее заметны на листьях растения, и обычно они отвечают за внезапные изменения общего вида. Основные компоненты, которые следует учитывать, включают влажность почвы, уровень питательных веществ и удобрений, температуру и даже влажность. Ниже приведены большие распространенные садовые проблемы, которые могут возникнуть при выращивании декоративных, съедобных, нежных растений, деревьев и кустов.

Фитофтороз

Фитофтороз / Фото: Credits

Фтороз, который часто называют серой плесенью, является одним из самых распространенных заболеваний огорода. Грибковая инфекция, вызванная Botrytis cinerea, также может встречаться в садах и декоративных клумбах. При наличии фитофтороза листья зараженных растений начинают быстро желтеть, затем появляются коричневые поражения. Также поражаются цветы, в результате чего бутоны полностью утрачиваются.

Предотвратить заболевание можно с помощью правильного полива и санитарной обработки сада. Избегайте распространенных ошибок при поливе, таких как разбрызгивание листьев, поливайте снизу, чтобы избежать намокания листьев, и удаляйте из сада любой гнилой растительный материал. Чтобы контролировать инфекцию фитофтороза и бороться с гнойником, мы предлагаем обрезать все зараженные растительные остатки и безопасно утилизировать их подальше от сада.

Яркие признаки: листья зараженных растений быстро желтеют, после чего появляются светло-зеленые пятна или коричневые поражения.

Уязвимые растения: обычные овощные растения, такие как помидоры, картофель, перец, баклажаны.

Увядание

Увядание / Фото: Credits

Увядание может быть неприятным. Это заболевание, вызванное грибами Fusarium и Rhizoctonia, чаще всего поражает рассаду, выращенную в закрытом грунте. После прорастания каждое растение внезапно увядает, что приводит к полной гибели.

Чтобы обезопасить свои растения от этой болезни, вы можете предотвратить чрезмерное увлажнение, тщательно следя за влажностью и температурой почвы, избегая перенасыщения или чрезмерно прохладных условий. Проблемы можно избежать, очистив все оборудование для начала семян перед посадкой и используя только стерильные смеси для проращивания без грунта.

Показательные признаки: истончение стеблей рассады, молодые листья увядают и становятся коричневыми, рост может замедляться.

Уязвимые растения: любое молодое растение или рассада, которую вы пытаетесь вырастить из семян.

Пятнистость листьев

Черная пятнистость / Фото: Credits

Пятнистость листьев относится к одному из многих различных типов заболеваний листьев (также известных как болезнь листьев), вызванных как бактериальными, так и грибковыми возбудителями. Большинство болезней пятнистости листьев не нанесут серьезного вреда уже выросшим растениям, но могут сильно повлиять на их общий вид. Пятнистость листьев обычно начинается, когда листья растения начинают желтеть. Затем появляются пятна коричневого цвета или цвета ржавчины, что иногда приводит к преждевременному опаданию листьев.

Обычно можно предотвратить пятнистость листьев, поливая снизу, чтобы избежать намокания листьев растения. Хорошая циркуляция воздуха вокруг растений также помогает предотвратить распространение этой болезни. Вы можете обнаружить, что это помогает снизить влажность в помещении, особенно если выращивать растения в ограниченном пространстве, например в теплицах.

Признаки: на листьях появляются желтые, затем коричневые или ржавые пятна разной формы и размера, что иногда приводит к преждевременному опаданию листьев.

Уязвимые растения: розы, рододендроны, эхинацея, дельфиниум, астильба. Съедобные: капуста, смородина.

Мучнистая роса

Мучнистая роса / Фото: Credits

Никакое обсуждение распространенных садовых проблем не будет полным без упоминания мучнистой росы. Это одно из самых распространенных болезней огорода. Споры, вызывающие эту инфекцию, перемещаются по саду из-за ветра и воды. Мучнистая роса чаще всего возникает там, где температура ночью низкая, а влажность относительно высока. Болезнь быстро распространяется, в результате чего на листьях, стеблях и даже цветах образуется тонкий белый налет.

Хотя это может значительно ухудшить общий вид растений, большинство инфекций не повлияет негативно на их рост. Нет известного лекарства от мучнистой росы. Однако его распространение можно замедлить, удаляя зараженные листья и другие части растений из сада, а также с помощью регулярных внекорневых обработок.

Признаки: белый порошкообразный налет, пыль или пленка на поверхности листьев растений.

Уязвимые растения: деревья груши, сливы, персика; сирень, креповой мирт, глициния и розы; съедобные продукты, такие как огурцы, дыни, баклажаны и тыквы.

Засыхание

Если у растения признаки засыхания, вам следует внимательно рассмотреть условия выращивания в саду. Как чрезмерный, так и недостаточный полив может привести к тому, что растения станут сохнуть. Бактериальные и грибковые возбудители также могут быть причиной внезапного увядания растений.

Эти инфекции, такие как фузариоз, непосредственно вмешиваются в жизненно важные процессы растения, что вызывает серьезную обеспокоенность. Опытные производители рекомендуют немедленно удалить зараженные части растения, убедившись, что они утилизируются подальше от грядок.

Достопримечательности: поникающие листья и стебли, изменение цвета листьев, коричневые кончики листьев, ослабленные или мягкие стебли.

Уязвимые растения: могут пострадать многие группы растений, но несколько ключевых областей, вызывающих беспокойство, это чрезмерное увлажнение, недостаточное увлажнение, нехватка света, привязанность к горшкам или корням, теснота или скученность, экстремальные погодные условия.

Основные признаки грибкового поражения

Грибковые инфекции составляют большой процент заболеваний растений. Лучший способ определить, вызвано ли заболевание грибковой инфекцией, — исследовать его источник. При грибковых заболеваниях источник проблемы можно легко найти на растении. Если вы подозреваете, что ваше растение имеет грибковую инфекцию, и вы заметили ее рано, можете попытаться применить домашний фунгицид в форме внекорневого спрея.

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