Самые распространенные мифы о сухом и влажном корме для домашних животных

Кормов не стоит бояться. Важно правильно подобрать сбалансированный корм, отвечающий потребностям животного, говорит ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Врач отметила, что в своей практике часто сталкивается с мифами о сухом и влажном корме, поэтому решила развеять самые популярные из них.

1. В кормах содержатся гормоны, антибиотики.

При производстве кормов по стандартам запрещено использование гормонов и антибиотиков.

2. Курица в корме вызывает пищевую аллергию.

Самым аллергенным белком является не курица, а говядина. Но аллергия у животного может появляться на любой белок животного происхождения. Для каждого животного с аллергией это индивидуально.

3. Зерновые корма не подходят, ведь они содержат глютен и вызывают аллергию.

Известно лишь несколько случаев чувствительности собак к глютену, и они связаны с конкретными породами: глютен-чувствительная энтеропатия ирландских сеттеров и пароксизмальная глютен-чувствительная дискинезия бордер-терьеров.



4. Сухим или влажным кормом нельзя кормить постоянно.

Сухой и влажный корм – это сбалансированная пища. Если вы кормите сухим кормом, важно, чтобы животное пило достаточно воды. Если вы кормите влажным кормом, корм должен быть полнорационным, ведь есть и неполнорационный.

5. Сухой и влажный корм нельзя смешивать.

Можно. Но так кормить любимца не стоит без консультации ветеринарного врача-диетолога. В таком рационе может быть недостаток витаминов и минералов.

6. Кормление кормом вызывает болезни почек и мочекаменную болезнь.

Причин этих заболеваний много и питание не всегда главное.

7. Кошачий корм можно давать собакам и наоборот.

Потребности собак и кошек отличаются, поэтому и корма содержат разное количество нутриентов. Их дисбаланс и несоответствие приводят к серьезным нарушениям систем органов.

8. Корм для щенков или котят можно давать взрослым животным и наоборот.

Следует покупать корм согласно возрасту животного: для щенков и котят, для взрослых (1-7 лет) и пожилых животных (старше 7 лет). Ведь с возрастом потребности организма изменяются.

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