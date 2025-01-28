Самые распространенные виды сливочного масла и способы их использования

Сливочное масло – это больше, чем просто ингредиент. Его выбор может повлиять на вкус, текстуру и качество ваших блюд. От универсального несоленого масла до экзотических вариантов растительного происхождения у каждого вида есть свои преимущества и сферы использования.

Издание RealSimple рассказало о самых распространенных видах сливочного масла, а также лучших способах их использования. От топленого и осветленного сливочного масла до вкусных вариантов растительного происхождения, "настоящее масло" — это нечто большее, чем просто молочное или немолочное.

Несоленое сливочное масло

Иногда его называют "сладкосливочное масло", это самый универсальный тип масла. Оно поможет вам выполнить любую кулинарную задачу: от запекания до пассерования. Изготавливается только из молока или сливок (или иногда из того и другого) и содержит по меньшей мере 80% молочного жира — жировых частиц в молоке, отделяемых для изготовления сливок. Несоленое масло является отличным основанием для выпекания, поскольку его чистый вкус не изменяет баланс ингредиентов.

Соленое масло

Этот вариант – как оригинал, но с добавлением соли. Многие люди тянутся именно к этому типу, когда речь идет о намазывании масла на хлеб. Однако следует быть осторожными во время приготовления или выпекания, ведь в большинстве рецептов нужно самое несоленое масло. Соленое масло лучше использовать для закусок или быстрых блюд, не требующих точной дозировки соли.

Осветленное масло

Сливочное масло – это эмульсия, изготовленная из жира, воды и сухих веществ молока. Когда вы медленно нагреваете сливочное масло, оно разделяется на три компонента: белое молочное вещество, пену (это испаряющаяся вода) и ярко-желтый освещенный сливочный жир. Осветленное масло – это чистый жир без сухих частиц молока или воды. Оно обладает насыщенным, слегка поджаренным вкусом и повышенной температурой дымления, что делает его идеальным для обжаривания и жарки на высокой температуре или завершения блюд. Самым известным видом осветленного масла является топленое – незаменимый ингредиент во многих кухнях мира.

Органическое масло

Этот тип масла производится из сливок, полученных от коров, выращиваемых без использования антибиотиков или гормонов роста и получающих 100% органический корм, выращенный без токсичных пестицидов или синтетических удобрений. Органическое масло может быть как соленым, так и несоленым, и его можно использовать так же как обычное сливочное масло.

Взбитое масло

Этот вид масла получают путем добавления воздуха или газа, например азота, чтобы сделать его менее густым, чем обычное масло. Благодаря увеличенному объему, оно имеет меньше калорий на столовую ложку (часто вдвое меньше) и более легкую текстуру. Лучше всего подходит для намазывания тостов и завершения блюд. Однако взбитое масло не рекомендуется использовать для выпечки или приготовления горячих блюд из-за его измененной консистенции.

Европейское масло

Вот почему французские круассаны так неповторимы. С дополнительным содержанием молочного жира (от 82 до 85%) это сливочное масло имеет меньше влаги, чем обыкновенное масло. Это позволяет получить невероятно хлопьевидную выпечку и нежные, пушистые пирожные. Поскольку его изготовляют из ферментированных (культивированных) сливок, оно имеет легкий кисловатый привкус. Европейское сливочное масло идеально подходит для любых кулинарных задач, особенно выпечки.

Масло на растительной основе

Этот вариант изменяет правила игры для тех, кто имеет аллергию на молочные продукты или соблюдает веганскую диету. Масла растительного происхождения, изготовленные из таких ингредиентов как авокадо, миндаль или оливковое масло, имеют вкус, похожий на сливочное. Их можно использовать в качестве замены молочному маслу в ваших любимых рецептах.

Сливочное масло

Этот продукт – комбинация обычного сливочного и растительного масла (а иногда и других ароматизаторов и наполнителей). Он хранит мягкую текстуру даже в холодильнике, что делает его идеальным для быстрого использования. Однако сливочное масло не рекомендуется для выпечки или приготовления горячих блюд, поскольку оно может изменить текстуру и вкус готовых блюд.

Светлое сливочное масло

В этом варианте вдвое меньше калорий, чем в обычном сливочном масле, поскольку оно содержит меньше молочного жира (максимум 40%). Остальное состоит из воды, молочной кислоты и других наполнителей. Светлое масло не рекомендуется использовать для запекания или приготовления горячих блюд, поскольку его состав влияет на текстуру и вкус конечного продукта. Но для легких завтраков или перекусов – это отличный вариант.

Выбирайте тот вариант, который отвечает вашим кулинарным потребностям и экспериментируйте на кухне по новым рецептам.

Мы также писали о том, действительно ли ромашковый чай убережет нас от старения.

Читайте также: