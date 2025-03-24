Самая модная паска 2025: какой декор будет в тренде этого года

Пасха – это не только духовный праздник, но и прекрасная возможность проявить свое кулинарное и творческое мастерство.

И если классические паски остаются неизменной традицией, то их декор ежегодно претерпевает изменения. Какие же пасхи будут в тренде 2025 года, рассказали на странице sashagrishaeva и ответ достаточно прост – в этом году главные модные тенденции сводятся к минимализму, нежности и изысканности.

Паска с бантом – главный тренд 2025 года

Одним из самых популярных трендов этого года станет паска, украшенная большим декоративным бантом из мастики. Важно, чтобы бант был не просто маленькой деталью, а настоящим главным акцентом выпечки. Он может быть любого цвета: классический белый, нежно-розовый, кремовый, голубой или даже более яркие оттенки, соответствующие вашему праздничному настроению. Однако главное условие – бант должен быть большим, пышным и объемным, создавать эффект настоящего подарка на праздничном столе.

Кстати, мы писали о том, как приготовить съедобную ткань, из которой можно легко сделать трендовый бант на паску.

Белый декор – утонченность и нежность

Еще один главный тренд этого года – полностью белый декор паски. Это настоящая ода элегантности и воздушности. Белая глазурь, легкие воздушные элементы из вафельной или сахарной бумаги, нежные цветочки, кружевные детали или фигурки бабочек – это создает эффект невесомости и напоминает облако. Такой декор выглядит изысканно и стильно, придает нежность атмосфере праздничного стола.

Классика остается: натуральные украшения и символика

Хотя современные тренды диктуют новые правила, не исчезают и классические элементы декора, всегда остающиеся актуальными. Веточки розмарина, ивы или других растений придают пасхе натуральности и легкому аромату. Также популярны традиционные сахарные фигурки в виде кроликов, цыплят и шоколадных яиц – они придают выпечке особого шарма и детской беззаботности.

Как сделать стильный декор своими руками

Если вы хотите следовать модным тенденциям и создать паску, которая станет настоящим произведением искусства, попробуйте сделать декор самостоятельно:

Бант из мастики – используйте качественную мастику, раскатайте ее, сформируйте ленту и завяжите бант, оставьте подсохнуть.

Воздушный белый декор – купите вафельную или сахарную бумагу, вырежьте из нее нежные цветы или бабочек.

Натуральные элементы – используйте свежие или засушенные листья розмарина, создайте гармоничный венок вокруг паски.

Глазурь с глянцевым эффектом – чтобы глазурь была идеальной, добавьте немного лимонного сока или белка, чтобы она имела красивый блеск.

В этом году главное правило декора пояса – нежность, минимализм и естественность. Не бойтесь экспериментировать, добавлять индивидуальности и делать вашу Пасху еще особее. Паски 2025 года – это настоящее искусство, которое можно создать собственноручно.

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