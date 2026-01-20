Самый модный цветок 2026 года: как вырастить голубой дельфиниум из семян

Дельфиниум / © Credits

Невероятно голубые дельфиниумы были названы цветком года 2026 года. Узнайте, почему они такие особенные и как вырастить их из семян.

Есть что-то волшебное в настоящих голубых цветах — вероятно, потому, что голубой — самый редкий цвет в растительном мире — и они придают садам безошибочного неземного оттенка.

Хотя дельфиниумы доступны в различных других оттенках, включая фиолетовый, розовый, белый, красный и желтый, именно голубые сорта остаются самыми известными и постоянно пользуются спросом.

Не только их яркие цвета делают выращивание дельфиниумов такими привлекательными — сама их высота придает им незабываемое присутствие в саду. Эти великаны могут вытягиваться до 1,8-2,4 м или более, что делает их настоящими героями клумб. Однако они не слишком тяжелые, их конические шпили добавляют элегантной мягкости их драматическому масштабу. Богатые на нектар цветы также обожают опылители, включая пчел и бабочек.

Как выращивать дельфиниумы, рассказывает GardeningKnowHow.

Что представляют собой дельфиниумы

В общем, эти волшебные цветы считаются символами позитива, радости и открытого сердца. Однако их голубые тона добавляют ощущение спокойствия, смягчая любую чрезмерную энергию.

Кроме того, что дельфиниумы поднимают бордюры сада, они являются прекрасными цветами для срезки и ценятся флористами за их способность добавлять высоты и архитектурной драматичности композициям. При должном уходе они могут простоять в вазе около 7-12 дней.

Дельфиниумы

Выращивание дельфиниумов из семян

Конечно, вы можете приобрести растения дельфиниума в садовом центре, но их также довольно легко вырастить из семян. Если начать достаточно рано, они часто могут зацвести уже в первый год.

Перед посадкой семена рекомендуется замочить, чтобы ускорить процесс. Посейте семена ранней весной или поздним летом на поверхность влажного, хорошо дренированного компоста, затем слегка накройте их, поскольку для прорастания им нужна темнота. Дельфиниумы ненавидят, когда их корни беспокоят, поэтому высаживайте их в отдельные биоразлагаемые горшки для семян.

Держите горшки прохладными — около 10-15°C — и равномерно влажными, а прорастание семян должно произойти в течение двух-трех недель. Затем высадите их, как только минует риск заморозков.

Имейте в виду, что дельфиниумы — это короткоживущие многолетние растения, которые обычно живут около 2-5 лет.