Самый популярный цветок в Британии: как ухаживать за любимым растением короля Чарльза

Король Чарльз - как известно, заядлый садовод. Британцы, которые очень увлечены своими садами, гордятся этим фактом и следят за королевскими предпочтениями.

Любимый цветок короля Чарльза - дельфиниум - стал одним из самых популярных растений в Британии этим летом. Поиски дельфиниума выросли на 88 процентов после коронации. В одном из интервью король сказал: "У меня абсолютная страсть… к дельфиниумам — и она всегда была у меня. Есть что-то в этих эдвардианских акварелях… Для меня садоводство больше похоже на рисование".

Эксперты рассказали Еxpress.co.uk, что это любимый цветок многих высокопоставленных членов королевской семьи, и, предположительно, он присутствует во многих королевских садах. Садоводы утверждают, что дельфиниум является прекрасным дополнением к саду дикой природы, который сейчас в моде. Кроме того, дельфиниум дает много нектара, который привлекает в сад опылителей, таких как бабочки и пчелы.

Когда сажать дельфиниумы

Весна — идеальное время для посадки дельфиниумов, когда почва теплая и влажная. Обычно они начинают цвести летом, позволяя вам и насекомым наслаждаться ими в теплое время года.

Дельфиниум - любимый цветок короля Чарльза III / Фото: Credits

Как ухаживать за дельфиниумами

Поскольку они вырастают очень высокими, дельфиниумы нуждаются в подвязке на ранней стадии, чтобы они не рухнули под собственным весом. Эти растения нуждаются в большом количестве подкормки и воды, поэтому следите за тем, чтобы они не высыхали в жаркую погоду, и используйте удобрения каждые две или три недели.

Садовники должны знать, что они уязвимы для слизней, когда их только что посадили, поэтому обязательно защитите их. Птицы в вашем саду помогут вам защитить растения от вредителей, кроме того, важно знать, в какое время дня нужно поливать растения, чтобы не заводились слизни и улитки. Садоводы рекомендуют делать это утром.

Дельфиниум - любимый цветок короля Чарльза III / Фото: Credits

Читайте также: