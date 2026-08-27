Сделайте это и расслабьтесь: 9 ключевых задач для садоводов перед отпуском

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Если вы собираете чемодан, чтобы отправиться в отпуск, уделите немного времени, чтобы подумать о своём саде. Оставлять свои ценные растенияна произвол судьбы рискованно, если вы не составите план, как помочь им пережить несколько недель без вас.

Что нужно сделать, рассказывает Gardens Illustrated.

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Внимательно следите за долгосрочным прогнозом погоды, чтобы обеспечить саду надлежащий уход. Немного предусмотрительности и планирования подарят вам душевное спокойствие и возможность отдохнуть от забот.

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Возвращение домой к засохшим растениям или увядшим фруктам и овощам — это не то возвращение, о котором мечтает любой садовод. Многие из наших решений требуют предусмотрительности и инвестиций в автоматические системы, но как только они будут установлены, вы быстро забронируете ещё одну неделю на тёплом море.

Группировка горшков

Растения, выращенные в горшках, более уязвимы, чем те, что растут в почве. Если стоит теплая погода, они могут пострадать, если останутся без воды в течение нескольких дней. Те, что посажены в маленькие горшки, особенно уязвимы к пересыханию, поэтому старайтесь сажать растения в более крупные горшки, если вы часто уезжаете в отпуск.

Чтобы дать растениям в горшках шанс, соберите их все вместе в тенистом месте, ориентированном на север. Группируя их, вы создаете более прохладный и влажный микроклимат. Поставьте горшки на поддоны, чтобы дать растениям возможность впитать лишнюю воду после сильного дождя. Неглубокие поддоны идеально подходят, поскольку глубокие поддоны могут привести к переувлажнению. Не оставляйте растения в ведрах с водой, так как они погибнут.

Хорошо политые горшки, поставленные в тени, вероятно, продержатся максимум три дня в жаркую погоду. Если вам предстоит более длительное отсутствие, попросите соседа хорошо поливать растения один раз в день или установите автоматическую систему полива. Сейчас доступны таймеры с датчиками дождя, которые приостанавливают полив в очень влажную погоду. Однако имейте в виду, что капель дождя никогда не бывает достаточно для большинства растений в горшках.

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Если у вас есть растения в горшках, стоящие на высоте, опустите их на землю, так как ветер приведет к их быстрому высыханию. Возможно, вам стоит переместить подвесные корзины и оконные ящики в защищенное, тенистое место.

Прежде чем уйти, подкормите свои горшки самодельным удобрением или жидким удобрением.

Уход за комнатными растениями

Уберите комнатные растения из-под прямых солнечных лучей и хорошо полейте их перед отъездом. Большинство комнатных растений очень хорошо переносят отсутствие воды в течение недели. Некоторые, например кактусы и суккуленты, выдержат две недели или больше.

Существует опасность переувлажнения комнатных растений, поэтому не оставляйте их в воде, а вместо этого используйте капиллярные коврики. Просто наполните кухонную раковину водой и поставьте растения на сушилку поверх капиллярного коврика. Пусть один конец коврика опускается в воду раковины. Растения смогут впитывать воду из коврика снизу.

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Уход за газоном

Трава очень вынослива, и даже если она подгорит в сухую погоду, она вернётся в нормальное состояние. Нет никаких причин использовать автоматические системы полива на газонах, пока вас нет.

Скосите газон с высоко установленными ножами газонокосилки перед тем, как уйти, чтобы избежать трудностей со стрижкой высокой травы, когда вы вернетесь домой. Если газон подстричь слишком коротко, он будет более уязвим к ожогам в жаркую погоду. Альтернативой является покупка робота-газонокосилки, которая будет продолжать косить, когда вас нет.

Уход за клумбой

Зрелые клумбы, засаженные многолетними растениями, должны прекрасно цвести во время вашего отпуска. Поливать нужно те растения, которые были посажены недавно. Если вы просите друга полить, положите садовый шланг рядом с только что посаженными растениями и попросите его тщательно их полить, а остальную часть сада оставьте без внимания.

Обрежьте отцветшие цветы роз, а также однолетних и многолетних растений, которые цветут повторно, прежде чем уезжать, чтобы насладиться новым урожаем цветов.

Хранение воды

Не у всех есть наружный кран, но у большинства из нас есть возможность установить бочку для воды. Если вы не хотите, чтобы соседи и друзья заходили в ваш дом, когда вас нет, бочка для воды позволит им поливать ваши растения.

Тепличные растения

Выращивание под стеклом открывает множество возможностей, но когда вы уезжаете, растения рискуют получить ожоги и засохнуть, если за ними не ухаживать. Температура под стеклом может очень быстро повыситься.

Если вам не удается найти желающего выступить волонтером, установите автоматическую систему полива и вентиляционные отверстия, которые автоматически открываются в течение дня. Также было бы разумно предусмотреть затенение, чтобы поддерживать низкую температуру.

Один из вариантов — перенести ваши драгоценные саженцы в теплицу друга, чтобы избежать ежедневных походов туда.

Съедобные культуры

Нет ничего хуже, чем позволить выращенным дома продуктам пропасть. Подумайте о том, чтобы заменить полив сбором фруктов или овощей.

Растения, растущие в открытом грунте, часто способны выдерживать жаркую погоду, но те, что растут в горшках, потребуют полива. Если вас это беспокоит, то идеально подойдет автоматическая система капельного полива.

Обязательно подвязывайте новые растения гороха и фасоли. Если вы уезжаете каждое лето, то замульчируйте свои грядки весной, чтобы почва лучше удерживала влагу. Помидоры можно собирать рано, чтобы они смогли дозреть в доме.

Садовые птицы, вероятно, будут наслаждаться тишиной и покоем вашего сада, а также пиром из сочных фруктов. Чтобы защитить свои плоды, наденьте на них специальные мешочки из ткани. Не развешивайте сетку над растениями, так как птицы могут в ней запутаться.

Друг-садовод

Хорошей идеей может быть поиск подростков, которые хотят заработать карманные деньги. Чётко покажите им, как поливать, и, возможно, распечатайте листок с памяткой.

Закройте и уходите

Прежде чем уезжать в отпуск, убедитесь, что ваш садовый сарай закрыт.

Также хорошей идеей будет сделать фотографию, чтобы у вас осталась запись о том, что находится в вашем сарае.

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