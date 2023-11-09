Сделайте это прямо сейчас: 9 шагов по подготовке сада к зиме

Зема неумолимо приближается. А это значит? что эти и будущие выходные - последний шанс подготовить сад к зиме.

Чем лучше вы подготовите свой сад к зиме, тем легче вам будет весной и тем быстрее она наступит на вашем участке. Так что, если вы хотите, чтобы ваши растения пережили холода без потерь, и первые цветы порадовали вас уже в марте-апреле, вам стоит еще немного поработать.

О том, что нужно успеть сделать в саду до наступления морозов и снегопадов рассказывает Gardening Know How.

Генеральная уборка в саду

Генеральная уборка осенью – это ключ к успеху. Удалите завявшие однолетние растения и овощи и бросьте их в компост. Осторожно обрежьте многолетние растения, удаляя поврежденные ветки, а также склонные к заболеваниям растения, такие как садовые пионы, мелиссу и высокорослые флоксы.

Слейте воду из шлангов и разбрызгивателей, очистите и заточите инструменты.

Посадка и хранение луковиц

Осенняя посадка луковиц и их хранение очень важны. Посадите весеннецветущие луковичные растения, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты и луковицы. Выкапывайте и храните нежные луковицы и клубни, такие как канны, георгины и гладиолусы.

Уход за розами

Если зимняя температура падает в вашем регионе ниже 0 градусов, вам следует защитить свои розы. Аккуратно обрежьте розы, затем нанесите слой мульчи толщиной 20–30 см вокруг корней. Удалите эту мульчу ранней весной.

Укутывание теплолюбивых растений

Зимний холод часто возникает из-за ветра, уносящего влагу. Оберните растения по отдельности мешковиной или установите экраны из мешковины, чтобы защитить их от суровых зимних ветров.

Уход за газоном

Не забывайте об уходе за газоном осенью. Удобрийте газонную траву за 2-3 недели до того, как земля замерзнет.

Уход за огородом

Удалите овощные растения, как только они перестанут плодоносить. Внесите в почву компост или другой органический материал, чтобы подготовиться к посеву следующей весной.

9 шагов по подготовке сада к зиме / Фото: Credits

Мульчирование

Рассыпьте на клумбах с многолетниками и под кустами слой мульчи толщиной 5–7 см, чтобы сохранить влагу и корни в тепле. Используйте щепу сосновой коры, солому или компос.

Защитите нежные растения

Перенесите в дом или в теплицу горшечные и прихотливые садовые растения.

Борьба с сорняками

Удалите вручную или опрыскивайте сорняки сейчас, пока они уязвимы.

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