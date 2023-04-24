Сделайте это прямо сейчас: идеальное время для обрезки гортензий и советы по уходу

Гортензия - королева сада. Куст гортензии зацветает в середине лета и радует обильным цветением иногда до середины осени.

Гортензии — идеальное растение для сада. Их можно размещать на клумбах, бордюрах или в контейнерах, и цвести они будут долго. Чтобы гортензии радовали нас пышным цветением, их необходимо регулярно обрезать.

Эксперты по садоводству поделились с Express.co.uk советами по обрезке гортензий и общими рекомендациями по уходу за ними.

Когда и как обрезать гортензии

Весна — идеальное время для обрезки гортензий, до того как начнется новый рост. При обрезке растения удаляйте мертвые или поврежденные ветки и стебли, а также обрезайте все слишком длинные или деформированные стебли.

Как сажать гортензии

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Сажать гортензии нужно в хорошо дренированную почву, в частично затененном месте. Растению нужно много места, так как оно может вырасти довольно широким — от 60 см до четырех метров.

Гортензии также любят утреннее солнце, но не очень хорошо себя чувствуют, если находятся под прямым жарким полуденным солнцем.

Вьющиеся гортензии нужно сажать у стены или забора, чтобы они могли пустить воздушные корни, которые цепляются за поверхность.

Некоторые более мелкие гортензии необходимо выращивать в горшках, регулярно поливать и время от времени подкармливать.

Как поливать гортензии

Поливать гортензии нужно обильно и регулярно, особенно в период вегетации. Тем не менее важно не перелить свои растения, так как это может привести к корневой гнили. Недавно посаженные гортензии необходимо хорошо поливать в засушливые периоды.

Как пересаживать гортензии

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Если у вас есть гортензии в контейнерах, их нужно пересаживать каждые два-три года.

Очень важно выбрать хорошую почвенную смесь для гортензий и обеспечить дренаж.

Чем подкармливать гортензии

Подкармливайте гортензии сбалансированным удобрением раз в месяц в течение вегетационного периода. Обязательно следуйте инструкциям на упаковке, чтобы избежать перекармливания.

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