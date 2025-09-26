Сделайте это в октябре: почему садоводам рекомендуют обработать все пищевой содой

Сода / © Credits

Садовый сезон близится к окончанию, но это не значит, что работы для вас больше нет и можно отложить все до весны.

Эксперт по садоводству Иш, известный как gardening.with.ish в TikTok, рассказал, что именно нужно сделать, чтобы защитить свои растения.

Пищевая сода, или бикарбонат соды, — это просто фантастическое средство для использования в вашем саду. Она не только обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, но и ее можно превратить в спрей для защиты ваших растений от всевозможных грибковых инфекций.

Черная пятнистость и мучнистая роса, которая могут быть очень неприятными, но с ними легко справиться. Для начала вам понадобится только пустой распылитель.

Вам нужна примерно чайная ложка пищевой соды на 500 мл воды. Налейте эту смесь в бутылку и хорошо перемешайте.

Когда вы установите насадку бутылки на распылитель, она должна выходить достаточно хорошо, и вам нужно легко опрыскивать этим растения раз в неделю, если вы считаете, что они страдают. Иш сказал, что грибковые инфекции у растений могут возникать из-за условий окружающей среды, особенно с приближением осенних и зимних месяцев.

Многие садоводы используют пищевую соду для борьбы с определенными грибковыми инфекциями растений, особенно мучнистой росой. Это потому, что она создает щелочную среду, которая подавляет грибковые заболевания.

В сочетании с водой это работает как хорошее профилактическое средство, но менее эффективен как лекарство. Главное — начать опрыскивание при первых признаках инфекции.

Также можно срезать несколько листьев, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Еще один хороший совет, который он предложил, — поливать землю, а не листья. Это создаст меньше влаги, что уменьшит вероятность развития грибковых инфекций.

Но нужно быть осторожными, чтобы не злоупотреблять содой. Это потому, что чрезмерное использование может привести к накоплению натрия в почве, что может повредить растения.

Хотя он эффективен против некоторых легких грибковых проблем, таких как мучнистая роса, говорят, что пищевая сода не убивает другие грибки, такие как те, что вызывают корневую гниль, ржавчину или черную пятнистость.