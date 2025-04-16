Съедобные растения, которые можно вырастить на балконе / © Credits

Речь не только об эстетике. Съедобные растения — это не только зелень для салатов, но и маленькая зеленая терапия, успокаивающая, вдохновляющая и дающая приятные плоды труда. Известное издание Martha Stewart подготовило подборку из идеальных культур для выращивания на балконе.

Мангольд. Этот витаминный овощ легко переносит полутень и не требует много места. Его пестрые ножки придают яркости, а листья — пользы. Идеально растет в горшках высотой от 25 см, нуждается в регулярном, но не чрезмерном поливе. Урожай можно собирать постепенно — отщипывая самые старые листья.

Сладкий перец. Сорта компактного перца созданы специально для контейнерного выращивания. Растение неприхотливое, но требует солнца (6+ часов в день) и поддержки (например, колышков). Плоды — сладкие, ароматные, идеальные для салатов и запекания.

Фасоль. Если ваш балкон залит солнцем, стоит попытаться вырастить фасоль. Выбирайте кустовые сорта — они занимают меньше места. А чтобы фасоль радовала обильным урожаем, снабдите ей сопротивление и полив в жару.

Огурцы. Сорт Bush Slicer отлично растет в контейнерах и не занимает много пространства. Вьющиеся побеги могут украсить балкон, если пустить их по перилам. Главное — регулярно собирать плоды, чтобы стимулировать дальнейшее плодоношение.

Цветы душистого горошка. Эти изящные растения дарят не только аромат и красоту, но и съедобные лепестки. Их можно добавлять в салаты или украшать десерты. Любят солнце и рыхлую почву.

Редис. Редис — чемпион быстрого роста среди овощей. Уже через 3–4 недели после высева можно собирать урожай. Хорошо чувствует себя даже в полутени. Не забывайте прореживать всходы, чтобы у корнеплода было пространство для развития.

Настурция. Она не только яркое украшение балкона, но и настоящий деликатес: у ее листьев и цветов легкий горчичный вкус. Кроме того, она привлекает опылителей и отпугивает некоторых вредителей.

Сельдерей. Сельдерей можно вырастить даже из основы купленного в магазине пучка. Просто поместите его в воду, а затем пересадите в грунт. Свежая, хрустящая зелень украсит бутерброды и салаты.

Чеснок. Неприхотливое растение, которое легко выращивать на подоконнике или балконе. Достаточно посадить зубчики в почву и уже через несколько недель получите молодое, ароматное перо.

Имбирь. Экзотика, которую тоже можно растить дома. Посадите кусочек свежего имбиря с глазком в горшок, поставьте в теплое, солнечное место и увлажняйте. Через несколько месяцев получите ароматный корень — собственного урожая.

Шпинат. Это один из самых полезных зеленых овощей. Он растет быстро, любит прохладу и полутень, поэтому идеально подходит для весны или осени. Важно регулярно поливать и убирать урожай, не дожидаясь, пока листья огрубеют.

Помидоры. Среди множества сортов лучше выбирать низкорослые или балконные гибриды. К примеру, Terenzo F1 растет кустом или каскадом в подвесной корзине, щедро родит и имеет приятный сладкий вкус.