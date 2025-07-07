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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Съедобные цветы: 6 видов, которые легко вырастить в собственном саду

Представьте себе цветник, где каждое растение не только радует глаз, но и имеет кулинарную или лечебную ценность. А еще — помогает вашим овощам лучше расти. Это не фантазия, а вполне реальный тренд среди современных садоводов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Съедобные цветы: 6 видов, которые легко вырастить в собственном саду

Съедобные цветы: 6 видов, которые легко вырастить в собственном саду / © Associated Press

Садовод Jamie Walton поделился своим опытом выращивания съедобных цветов, которые одновременно являются и декоративными, и полезными, и вкусными, их непременно стоит высадить на вашей грядке этим летом.

  • Они украшают огород и клумбы

  • Привлекают пчел, бабочек, божьих коровок и других полезных насекомых

  • Отпугивают вредителей естественным способом

  • Помогают увеличить урожайность овощей

  • Имеют съедобные цветы, листья или даже семена

  • Прекрасно смотрятся в салатах, десертах, чаях и коктейлях

Настурция

Съедобные части: листья, цветы, семена

Вкус: немного островатый, напоминает кресс-салат

Преимущества:

  • Все части растения съедобны

  • Прекрасно дополняет салаты, бутерброды, сырные тарелки

  • «Жертвенное растение» — привлекает вредителей (тлю, гусениц) и отвлекает их от капусты, брокколи и т.д

  • Быстро растет, не прихотливое, идеальное для бордюров

Интересно: незрелые семена настурции можно замариновать — по вкусу напоминают каперсы.

Бурачник лекарственный

Съедобные части: цветы

Вкус: свежий, напоминает огурец

Преимущества:

  • Ярко-синие цветы привлекают пчел и божьих коровок

  • Обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами

  • Прекрасно подходит для лимонадов, салатов, холодных супов, льда с цветами

Обратите внимание: листья тоже съедобны, но из-за ворсистости их лучше не использовать в салатах.

Бурачок

Съедобные части: цветы

Вкус: легкий, медово-сладкий

Преимущества:

  • Изящные цветы с медовым ароматом

  • Создает низкорослый цветочный ковер

  • Притягивает полезных хищников — паразитических ос, мух-журчалок, божьих коровок

  • Может использоваться как декоративное обрамление грядок

Интересно: прекрасно сочетается с салатами, фруктами, десертами.

Фиалки

Съедобные части: цветы

Вкус: легкий, нейтральный или сладковатый

Преимущества:

  • Декоративные — идеальны для украшения блюд

  • Гармонично смотрятся в сладких блюдах: пирожных, тортовых украшениях

  • Также подходят к салатам, сырам, лимонадам

Лайфхак: цветы можно засушить или заморозить во льду — отличная идея для коктейлей.

Бархатцы

Съедобные части: лепестки

Вкус: пряный, немного горьковатый

Преимущества:

  • Активно используются в компаньонном садоводстве

  • Отпугивают нематод, белокрылку, тлю

  • Хорошо растут рядом с томатами, перцем, баклажанами, салатом

  • Цветки добавляют в блюда для цвета и легкого цитрусового привкуса

Совет: добавляйте лепестки к рису, маринадам, настойкам, чаю.

Календула (ноготки)

Съедобные части: лепестки

Вкус: легкий, похожий на шафран

Преимущества:

  • Обладает противовоспалительными свойствами

  • Часто используется в натуральной косметике

  • Хорошо смотрится в салатах, супах, как приправа

  • Семена легко хранить — можно выращивать из года в год

Интересно: иногда календула называется «шафран бедняка» из-за ее сходства с пряностью.

Уход за съедобными цветами

  • Высаживайте на хорошо освещенном участке

  • Регулярно поливайте, но без застоя воды

  • Удаляйте увядшие цветы — это стимулирует новое цветение

  • Не обрабатывайте химией, если планируете использовать в пищу

Использование съедобных цветов

  • В салатах — добавляют цвета и текстуры

  • Как украшения к тортам, десертам, закускам

  • В напитках — как часть коктейлей или льда

  • В травяных чаях — календула, фиалки

  • В маслах и уксусе — для ароматизации

Съедобные цветы — это не только красиво, но и практично. Они сочетают в себе эстетику, функциональность и вкус, и к тому же не требуют особого ухода. Если вы ищете простой способ добавить цвета в ваш сад и на тарелку — попробуйте эти растения уже в этом сезоне.

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