Съедобные цветы: 6 видов, которые легко вырастить в собственном саду / © Associated Press

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Садовод Jamie Walton поделился своим опытом выращивания съедобных цветов, которые одновременно являются и декоративными, и полезными, и вкусными, их непременно стоит высадить на вашей грядке этим летом.

Они украшают огород и клумбы

Привлекают пчел, бабочек, божьих коровок и других полезных насекомых

Отпугивают вредителей естественным способом

Помогают увеличить урожайность овощей

Имеют съедобные цветы, листья или даже семена

Прекрасно смотрятся в салатах, десертах, чаях и коктейлях

Настурция

Съедобные части: листья, цветы, семена

Вкус: немного островатый, напоминает кресс-салат

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Преимущества:

Все части растения съедобны

Прекрасно дополняет салаты, бутерброды, сырные тарелки

«Жертвенное растение» — привлекает вредителей (тлю, гусениц) и отвлекает их от капусты, брокколи и т.д

Быстро растет, не прихотливое, идеальное для бордюров

Интересно: незрелые семена настурции можно замариновать — по вкусу напоминают каперсы.

Бурачник лекарственный

Съедобные части: цветы

Вкус: свежий, напоминает огурец

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Преимущества:

Ярко-синие цветы привлекают пчел и божьих коровок

Обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами

Прекрасно подходит для лимонадов, салатов, холодных супов, льда с цветами

Обратите внимание: листья тоже съедобны, но из-за ворсистости их лучше не использовать в салатах.

Бурачок

Съедобные части: цветы

Вкус: легкий, медово-сладкий

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Преимущества:

Изящные цветы с медовым ароматом

Создает низкорослый цветочный ковер

Притягивает полезных хищников — паразитических ос, мух-журчалок, божьих коровок

Может использоваться как декоративное обрамление грядок

Интересно: прекрасно сочетается с салатами, фруктами, десертами.

Фиалки

Съедобные части: цветы

Вкус: легкий, нейтральный или сладковатый

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Преимущества:

Декоративные — идеальны для украшения блюд

Гармонично смотрятся в сладких блюдах: пирожных, тортовых украшениях

Также подходят к салатам, сырам, лимонадам

Лайфхак: цветы можно засушить или заморозить во льду — отличная идея для коктейлей.

Бархатцы

Съедобные части: лепестки

Вкус: пряный, немного горьковатый

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Преимущества:

Активно используются в компаньонном садоводстве

Отпугивают нематод, белокрылку, тлю

Хорошо растут рядом с томатами, перцем, баклажанами, салатом

Цветки добавляют в блюда для цвета и легкого цитрусового привкуса

Совет: добавляйте лепестки к рису, маринадам, настойкам, чаю.

Календула (ноготки)

Съедобные части: лепестки

Вкус: легкий, похожий на шафран

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Преимущества:

Обладает противовоспалительными свойствами

Часто используется в натуральной косметике

Хорошо смотрится в салатах, супах, как приправа

Семена легко хранить — можно выращивать из года в год

Интересно: иногда календула называется «шафран бедняка» из-за ее сходства с пряностью.

Уход за съедобными цветами

Высаживайте на хорошо освещенном участке

Регулярно поливайте, но без застоя воды

Удаляйте увядшие цветы — это стимулирует новое цветение

Не обрабатывайте химией, если планируете использовать в пищу

Использование съедобных цветов

В салатах — добавляют цвета и текстуры

Как украшения к тортам, десертам, закускам

В напитках — как часть коктейлей или льда

В травяных чаях — календула, фиалки

В маслах и уксусе — для ароматизации

Съедобные цветы — это не только красиво, но и практично. Они сочетают в себе эстетику, функциональность и вкус, и к тому же не требуют особого ухода. Если вы ищете простой способ добавить цвета в ваш сад и на тарелку — попробуйте эти растения уже в этом сезоне.