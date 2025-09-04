Секаторы наголо: 7 растений, которые вы пожалеете, что не обрезали в сентябре

Обрезка роз

Реклама

Если бы вам предложили выбор между выходом во двор зимой с секатором или выделением времени на обрезку в конце лета или осенью, что бы вы выбрали?

Не только выгоднее избегать холода, но и для некоторых растений лучше обрезать их в конце лета или осенью, чем зимой. Некоторые кустарники и деревья не нуждаются в обрезке зимой, и это фактически сделает ваши растения более уязвимыми к холоду, вместо того, чтобы стимулировать рост.

GardeningKnowHow собрали все, что вам нужно знать о том, какие растения больше всего выигрывают от тщательно продуманной обрезки в сентябре.

Реклама

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Позднее лето или начало осени — лучшее время для обрезки лаванды, чтобы стимулировать новый рост и поддерживать равномерную форму. Летом обрезанные части кустов лаванды будут уязвимыми к сильному солнцу, а с наступлением зимы не стоит слишком сильно вмешиваться в лаванду и подвергать свежие срезы низким температурам. Поэтому сентябрь идеально подходит для их обрезки, а при необходимости — для следующей обрезки весной.

Лаванду следует обрезать в сентябре, чтобы она оставалась компактной и способствовала лучшему цветению в следующем году. Это предотвращает ее одеревенение и разрастание, что необходимо, поскольку деревянистые стебли лаванды могут трескаться или раскалываться зимой, уменьшая образование цветов.

Чтобы обрезать лаванду, обрежьте все побуревшие отцветшие стебли в сухой день, стараясь не срезать ни одной свежей зеленой веточки. Обрезка лаванды после дождя может увеличить вероятность развития грибка на свежих срезах, поэтому важно держать лаванду сухой.

Глициния

Глициния / © ТСН

Сейчас самое время тщательно обрезать глицинию до наступления осени. Это растение лучше всего растет, если его обрезают дважды в год: один раз, пока оно еще находится в состоянии покоя, в конце зимы перед весенним цветением, а затем еще раз в конце лета после окончания цветения.

Реклама

Обрезка любых отцветших или слишком тонких побегов сейчас поможет обеспечить, чтобы ваше растение не запуталось и не заросло, а цветение продолжалось, не скрываясь избытком листьев.

Обрежьте длинные летние побеги с помощью секатора и сосредоточьтесь на формировании глицинии таким образом, чтобы она выглядела аккуратно и позволяла видеть ваши цветы.

Розы

Розы / © ТСН

Хотя ранняя весна является традиционным временем для обрезки роз, многим сортам может понадобиться хорошая обрезка в сентябре, прежде чем начнет устанавливаться прохладная погода. Это поможет предотвратить то, чтобы ваши кусты роз имели длинноногий вид, и защитит их от повреждения ветром осенью.

Многие сорта хорошо растут, если их обрезать в сентябре. Если их не обрезать, они могут развить высокие побеги, которые могут быть повреждены или вырваны с корнями зимними ветрами.

Реклама

Кроме того, если вы обрезаете раскидистые розы, это нужно делать после цветения летом или в начале осени, поскольку, в отличие от других видов роз, они цветут на старой древесине. Удаляйте все мертвые или поврежденные цветы, а также ветви, которые становятся слишком длинными или начинают слишком сильно пересекаться друг с другом. Эти ветви могут запутаться и привести к поломке частей вашего куста розы.

Летнеплодоносящая малина

Малина / © lady.tsn.ua

Лесные ягоды — это настоящее благословение, особенно если вы любите выпечку и варенье. Сентябрь — идеальное время для обрезки летнеплодоносной малины, чтобы стимулировать оптимальный рост и обильный урожай сочных драгоценностей в следующем году.

Летнеплодоносящую малину, которая закончила плодоносить, можно обрезать, удалив побеги, чтобы позволить росту следующего года. Старые побеги станут больными и непродуктивными, если их не обрезать, а скученные побеги могут уменьшить поток воздуха, увеличивая риск заболеваний.

Во время обрезки растений малины срежьте любые коричневые деревянистые побеги, которые завершили плодоношение до уровня земли. Затем, если у вас есть здоровые веточки, которым нужна помощь, чтобы стоять, подвяжите их к опоре для растений, чтобы стимулировать сильный рост и дальнейшее восхождение.

Реклама

Ежевика

Ежевика / © Associated Press

Сентябрь также идеальное время для обрезки кустов ежевики. Так же, как и растения малины, отцветшие побеги ежевики могут начать погибать, а если их оставить прикрепленными к остальному растению, могут распространиться болезни.

Те побеги, которые плодоносили этим летом, погибли. Обрежьте их, чтобы уменьшить количество болезней и освободить место для новых побегов.

Многолетние травы

Тимьян / © Associated Press

Многолетние травы, такие как шалфей, тимьян и орегано, начнут свой путь к состоянию покоя после окончания лета, поэтому сентябрь — отличное время, чтобы обрезать их перед тем, как они уснут.

Легкая сентябрьская обрезка поддерживает эти травы здоровыми и компактными, когда они переходят в состояние покоя. Необрезанные травы могут деревенеть, что приводит к более слабому весеннему росту, поэтому легкая обрезка может иметь большое значение.

Реклама

Обрежьте примерно треть каждого растения, сосредотачиваясь на участках, которые выглядят так, будто они потемнели или теряют свежесть. Это может показаться слишком много, но эти растения быстро омолаживаются весной.

Плетистые гортензии

Плетистая гортензия / © Credits

Плетистые гортензии очень оценят сентябрьскую обрезку, чтобы удалить их увядшие цветы и стимулировать обильное весеннее цветение. Этот месяц года идеально подходит для обрезки гортензий, поскольку они будут иметь завершили свое летнее цветение.

Пропуск обрезки может привести к неопрятной форме, а также к развитию болезней и более мелкому цветению в будущем. Удалите все отмершие цветочные головки, которые вы видите, и слегка сформируйте растение с помощью секатора, чтобы создать красивый, однородный вид.