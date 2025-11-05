Сэкономите деньги на ремонте: 7 вещей, которые каждый домовладелец должен проверить перед морозами

Сосульки над окном / © Associated Press

Зима, которая приносит с собой снег и морозы, может стать тяжелым испытанием для владельцев частных домов. Поэтому очень важно провести подготовку к холодному сезону уже сейчас.

Тһе Spruce поговорили с подрядчиками и экспертами по внешнему виду домов, чтобы узнать о необходимом обслуживании дома перед первыми заморозками.

Осмотр и ремонт крыши

Ваша крыша должна быть в хорошем состоянии до первых заморозков. Поскольку крыша защищает все, что находится под ней, ее следует проверить первым участком.

Позвоните специалисту для проведения осмотра крыши и проверки нет ли повреждений. Специалисты проверят наличие таких вещей, как скручивание или искривление черепицы. Они обнаружат любые проблемы на крыше и проследят причину их появления.

Специалисты осмотрят кровельную систему в целом. Правильная система крыши должна включать экраны от льда и воды, края для капель, вентиляционные отверстия для коньков и впускных отверстий, а также воздухопроницаемый пароизоляционный материал.

Подготовка окон и дверей к зиме

Подготовка окон и дверей к зиме — это важная задача по обслуживанию дома, которую следует отметить перед первыми заморозками.

Закройте сквозняки, прежде чем наступит холодная погода. Щели, которые естественным образом возникают вокруг окон и дверей, это возможности для просачивания ветра, холода и влаги.

Добавьте герметик, чтобы герметизировать щели вокруг окон и дверей, чтобы исключить попадание холодного воздуха внутрь и выход теплого. Тепловые шторы или толстые бархатные шторы прекрасно помогают поддерживать тепло в доме.

Герметизация воздушных протечек

Перед первыми заморозками герметизируйте любые воздушные протечки вокруг окон и дверей. Даже небольшие щели могут пропускать холодные сквозняки, что заставляет вашу систему отопления работать больше, чем нужно.

Найдите протечки воздуха, пройдясь по дому и нащупывая прохладный воздух возле окон, дверей, розеток и вентиляционных отверстий.

Устраните сквозняки с помощью уплотнителя, герметика или пенопластовой ленты. Герметизация дома — это простой самодельный способ сохранить тепло, уменьшить затраты энергии и создать комфортные условия в комнатах.

Очистка водосточных желобов

Очистите водосточные желоба, чтобы убедиться, что они в идеальном рабочем состоянии до будущих заморозков.

Засоренные, поврежденные или неисправные водосточные желоба могут привести к накоплению воды на крыше или на земле, что серьезно повредит крышу и фундамент дома.

Если у вас есть водосточные желоба, закатайте рукава, возьмите лестницу и помощника и начните их очищать сверху вниз.

Листья или мусор следует удалить. Будьте готовы к большей работе, если у вас над крышей нависают ветви деревьев. Промывайте желоб сверху вниз, пока мусор не будет выходить из водосточных труб.

Ремонт поврежденного сайдинга

Осмотрите свой дом со всех сторон, независимо от типа сайдинга: штукатурка, кирпич, кедр, цементная плита или винил.

Участки, которые треснули, отсутствуют или неплотно прилегают, важно отремонтировать, прежде чем станет слишком холодно.

Оставление любых отверстий подверженными воздействию влаги или других элементов может привести к появлению плесени, грибка, повреждения обшивки и других проблем в вашем доме.

Изоляция сантехнических линий

Замерзшие трубы могут привести к дорогостоящему ремонту, особенно в неотапливаемых помещениях, таких как подвалы или гаражи. Поэтому перед первыми заморозками изолируйте открытые сантехнические трубы.

Оберните открытые трубы пенопластовыми изоляционными рукавами или термолентой, прежде чем температура снизится. Обратите особое внимание на трубы вдоль наружных стен или вблизи мест, где сквозняки.

Если вы планируете отсутствовать во время холодов, перекройте главное водоснабжение и слейте воду из водопроводов.

Проверьте утепление чердака

Убедитесь, что у вас есть надлежащая изоляция на чердаке и что она в хорошем состоянии. Это улучшит поток воздуха по всему дому и предотвратит выход теплого воздуха из помещения наружу.

Надлежащая изоляция чердака важна не только для температуры внутри. Когда снег лежит на крыше, может наблюдаться периодическое таяние и повторное замерзание. Если этот лед образуется вдоль края крыши, он создает ледяную дамбу, которая блокирует стекание талого снега, что приводит к внутренним протечкам.

Надлежащая изоляция чердака и добавление вентиляционных отверстий на крышу могут предотвратить образование этих ледяных дамб.