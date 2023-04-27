Секрет белых носков: пять способов отстирать грязь и вернуть сияние

Белые носки, из чего бы они ни были изготовлены, со временем теряют свою ослепительную белизну, а в некоторых местах приобретают пятна, которые просто невозможно отстирать обычными средствами.

Чисто белые носки быстро теряют свой блеск в процессе носки. Со временем на них появляются грязные пятна, которые трудно удалить, сколько бы вы их ни стирали. К счастью, есть несколько простых приемов, которые можно использовать для того, чтобы носки, которые раньше были яркими и белыми, а теперь постепенно сереют, вернулись к своему первоначальному цвету.

Эксперт поделился с Express.co.uk пятью лучшими методами отбеливания носков.

Пищевая сода

Пищевая сода может удалить стойкие пятна и помочь сделать белые носки супербелыми всего за одну стирку. Чтобы отбелить носки пищевой содой, просто замочите их в ведре, раковине или ванне с теплой водой, смешанной с пищевой содой. Оставьте носки в смеси с пищевой содой на несколько часов, прежде чем постирать их в стиральной машине, как обычно, с небольшим количеством пищевой соды. Стоит помнить, что пищевая сода может сделать ткань более жесткой, поэтому добавьте чашку белого уксуса, чтобы носки оставались мягкими

Белый уксус

Уксусная кислота в уксусе — это сильнодействующее вещество, которое может удалить пятна с любой ткани. Кислота в белом уксусе сильная и является отличным чистящим средством. Она может помочь растворить грязь и грязь с ваших грязных носков. Чтобы почистить белые носки уксусом, просто нагрейте один литр воды и добавьте в нее одну чайную ложку белого уксуса. Оставьте носки в этой смеси примерно на 30 минут. Затем постирайте их в стиральной машине, как обычно, и они должны стать красивыми, белыми и без каких-либо остаточных запахов.

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Средство для мытья посуды

Жидкое мыло для посуды подходит и для отбеливания носков. Наполните ведро, раковину или ванну теплой водой и смешайте в ней большое количество жидкого средства для мытья посуды. Оставьте носки в этой смеси на ночь. Утром поместите носки в стиральную машину и постирайте их, как обычно. Поскольку жидкость для мытья посуды не содержит смягчающих компонентов, добавьте чашку белый уксус, чтобы носки не стали жесткими.

Лимонный сок

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Лимонный сок доступен и не стоит дорого. Лимон хорошо известен своей способностью бороться со стойкими пятнами, оставляя одежду блестящей и выглядящей как новая. Он также может бороться с любыми бактериями, оставшимися на одежде. Кислота в лимонном соке отлично подходит для удаления жестких пятен, грязи и копоти. Вы можете легко вывести самые стойкие пятна с белых носков с помощью такого простого средства, как лимонный сок. Все, что вам нужно сделать, - это приготовить смесь воды и свежего лимонного сока. Затем оставьте свои носки в этой смеси на несколько часов. Если пятна не исчезают полностью, протрите их лимонным соком и стиральным порошком. Как только это будет сделано, поместите носки в стиральную машину и постирайте их, как обычно, и они будут выглядеть совершенно новыми.

Стиральный порошок

В большинстве случаев стирального порошка вполне достаточно, чтобы избавиться от пятен и отбелить носки, если его использовать правильно. Сначала промойте носки теплой водой, а затем потрите их в стиральном порошке, слейте воду с носков и оставьте их на ночь. На следующее утро поместите носки в стиральную машину и постирайте их, как обычно.

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