Секрет идеального урожая: что стоит выращивать в поднятых грядках

Поднятые грядки помогают лучше контролировать качество почвы, защищают растения от застоя влаги, быстрее прогреваются весной и обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха. А еще, они значительно облегчают уход за растениями. Издание Martha Stewart рассказало о культурах, которые особенно хорошо чувствуют себя именно в поднятых грядках.

В них легче создать идеальные условия, такие как правильный дренаж, рыхлая почва и стабильная температура. Это очень важно для растений, которые не любят избыток влаги или склонны к загниванию корней. Еще один плюс — плоды и листья меньше контактируют с землей. Это означает меньше грязи после дождя, лучшую вентиляцию и меньший риск грибковых заболеваний.

Розмарин

Розмарин обожает солнце и не терпит холодной сырости. Именно поэтому влажные зимы могут быть для него настоящим испытанием. Стоит выращивать его в контейнерах или хорошо структурированных приподнятых грядках, где вода не застаивается у корней, а во время морозов грядки можно дополнительно укрывать мешковиной.

Условия:

много солнца

хорошо дренированная почва

засухоустойчивость

Шалфей

Шалфей прекрасно растет в разных условиях, но некоторые его виды ценят именно приподнятые грядки. Например, классический кулинарный шалфей нуждается в легкой почве и защите от зимней влаги.

Приподнятые грядки дают ей именно это: тепло, сухость и хорошую вентиляцию.

Условия:

солнечное место

дренированная почва

Лаванда

Лаванда — еще одна «средиземноморская звезда», которая не переносит мокрой почвы зимой. В приподнятых грядках вода не застаивается, поэтому корни растения остаются здоровыми.

Кроме практичности, у лаванды в поднятых грядках чрезвычайно декоративный вид, будто мини-версия французского сада.

Условия:

солнце

сухая, хорошо дренированная почва

Томаты

Помидоры растут и в обычной почве, однако в поднятых грядках они чувствуют себя значительно лучше.

Делайте грядки не менее 15 см высотой, чтобы лишняя влага быстро отходила от корней. Это очень важно для томатов, ведь их стебли у земли легко загнивают. Плюс — лучшая циркуляция воздуха означает меньший риск болезней.

Условия:

много солнца

легкая дренированная почва

Шпинат

Шпинат любит плодородную почву, которая быстро прогревается после зимы. Именно поэтому приподнятые грядки для него — почти идеальная среда. Контроль влажности помогает избежать загнивания корней, а температура почвы в таких грядках более стабильна.

Условия:

солнце или полутень

рыхлая плодородная почва

Морковь

Морковь нуждается в рыхлой почве без камней, иначе корнеплоды растут кривыми или разветвленными. Приподнятые грядки позволяют создать именно такой мягкий, легкий субстрат. Кроме того, хороший дренаж защищает морковь от переувлажнения и растрескивания.

Условия:

солнечное место

песчаная рыхлая почва

Ежевика

Ежевика растет быстро и активно захватывает территорию. Приподнятые грядки помогают немного сдерживать ее «аппетиты» и делают уход проще. Лучше выбирать бесколючковые сорта особенно если грядка компактная.

Условия:

солнце

слабокислый дренированный грунт

Лохина

Голубика очень требовательна к кислотности почвы. И именно приподнятые грядки позволяют легко создать нужную среду даже там, где естественная почва совсем не подходит.

Еще один плюс: ягоды меньше пачкаются после дождя, а собирать урожай намного удобнее.

Условия:

кислая почва

много солнца

хороший дренаж

Кинза

Кинза имеет неглубокие корни и любит стабильную влажность без застоя воды. Приподнятые грядки прекрасно поддерживают этот баланс. К тому же они помогают регулировать температуру почвы, а это важно для быстрого роста зелени.

Условия:

солнце

легкая суглинистая почва

Современный огород все больше напоминает продуманное пространство: красивое, функциональное и максимально комфортное. И приподнятые грядки идеально вписываются в эту концепцию.

Они упрощают уход, помогают растениям расти здоровыми и позволяют даже небольшой дворик превратить в стильный мини-сад.

