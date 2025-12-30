Секрет идеальной кухни: как очистить щель между плитой и столешницей

Секрет идеальной кухни / © Credits

Небольшой участок может влиять на общую чистоту кухни больше, чем кажется на первый взгляд. Издание Martha Stewart рассказало о проверенных способах, как профессионально очистить эту сложную зону и поддерживать ее чистоту.

Вакуумный способ

Самый простой и быстрый вариант для удаления крошек — ручной пылесос с узкой насадкой.

Отключите плиту и убедитесь, что она остыла. Установите узкую насадку и в течение 2-4 мин пылесосьте щели. Для остаточных крошек используйте щелевую щеточку, плоскую насадку пылесоса или узкую лопатку. Пройдитесь пылесосом еще раз, чтобы удалить весь остаточный мусор.

Этот метод идеально подходит как первый шаг перед более глубоким очищением.

Плоский моп

Плоский моп из микрофибры — удобный инструмент для узких промежутков, который, скорее всего, уже есть в вашей кухне.

Моп смочите горячей водой и хорошо отожмите. Просуньте в щель и протрите одну сторону. Переверните моп и очистите противоположную сторону. Повторяйте процедуру, пока моп не будет оставаться чистым, промывайте и отжимайте его при необходимости.

Для особо грязных щелей можно немного смочить моп в растворе белого уксуса с водой или в универсальном моющем средстве. Альтернатива — моп с длинной ручкой и маленьким наконечником в форме буквы «Т», который позволяет одновременно протирать обе стороны щели.

Паста из пищевой соды

Для застарелого жира и липких пятен идеально подойдет сода — безопасна для каменных и нержавеющих поверхностей.

Смешайте соду с водой до густой пасты. Нанесите пасту на ватные диски или большие ватные шарики. Оберните насадку ватой и продвигайтесь вдоль щели. Смойте остатки пасты чистой влажной тканью или мопом.

Этот метод идеально подходит для глубокой очистки без риска повредить поверхность столешницы.

Как предотвратить повторное загрязнение

Чтобы эта «черная дыра» на кухне не превращалась в еженедельную проблему, воспользуйтесь несколькими простыми лайфхаками:

Силиконовые накладки для щелей: устойчивы к высоким температурам и легко снимаются для очистки.

Ленты для плиты: специальные накладки для стыка плиты и столешницы, которые плотно закрывают щель и могут иметь клейкую основу.

Регулярный уход: раз в неделю протирайте щель плоским мопом или пылесосом, чтобы мусор не скапливался.

Чистая кухня — это не только сияющая плита и блестящая раковина. Настоящий эффект достигается тогда, когда обращаете внимание на скрытые, узкие места, которые накапливают загрязнения. Пылесос, плоский моп, сода и немного профилактики, и щель между плитой и столешницей больше не будет вашей «тайной помойкой».