Секрет ярко-голубых гортензий: может ли кофейная гуща заставить их изменить цвет

Гортензии / © ТСН

Является ли кофейная гуща секретом ярко-голубых гортензий и какие это распространенное утверждение имеет нюансы, рассказывает GardeningKnowHow .

Если вы не слышали об этом домашнем садоводческом лайфхаке, он звучит примерно так: если вы возьмете остатки кофейной гущи из утреннего заваривания и посыплете ею основание ваших розовых крупнолистных гортензий, то через несколько недель ваши цветы гортензии изменят цвет и станут ярко-голубыми.

Звучит неплохо, не так ли? Но работает ли это на самом деле? Прежде чем вы начнете нервничать от волнения из-за ваших будущих голубых гортензий или от перегрузки кофеином, давайте взглянем на факты и раз и навсегда ответим на вопрос: меняет ли кофейная гуща цвет гортензий?

Какие гортензии могут изменить цвет

Только определенные сорта гортензий могут менять цвет. Гортензии кружевные и горные имеют цветы, которые могут менять цвет в зависимости от уровня pH почвы в саду. Гортензии метельчатые, дуболистные, гладкие и плетистые никогда не станут синими, что бы вы ни делали.

Какой pH почвы нужен для изменения цвета гортензий

Для гортензий, меняющих цвет, то, станут ли ваши цветы розовыми или синими, зависит от pH почвы. Чтобы вырастить синие гортензии, вам нужно обеспечить кусты кислым грунтом, то есть почвой с низким pH. pH 7 считается нейтральным, а все, что ниже этого значения, — кислым.

Розовым гортензиям нужна нейтральная или щелочная почва для поддержания розового цветения. Все, что выше 7 по шкале pH, считается щелочной почвой и приведет к розовому цветению. Гортензии также могут давать фиолетовые цветы, когда почва более нейтральная.

Фактическая кислотность почвы не является единственной причиной цвета цветения, но она является ключевым фактором. Гортензии меняют цвет из-за алюминия в почве. Гортензии могут поглощать алюминий только в том случае, если почва кислая. Итак, чтобы получить голубые цветы, вам нужна почва, которая содержит алюминий и также является кислой.

Гортензии / © ТСН

Итак, является ли кофейная гуща кислой

Многие садоводы утверждают, что кофейная гуща и гортензии — идеальная пара. Это утверждение основывается на убеждении, что кофейная гуща является кислой, и что ее добавление в почву вокруг гортензий подкисляет вашу почву и приобретает ярко-голубой цвет.

Хотя кофе, который вы пьете, считается кислым и имеет около 5 баллов по шкале pH, гуща, которая остается после того, как вы заварите утреннюю чашку кофе, не является таковой — по крайней мере, не всегда. Исследования, которые изучали кислотность кофейной гущи, показали, что она обычно находится в нейтральном диапазоне от 6,4 до 6,8.

Однако другие исследования показали, что кофейная гуща имеет значение от 4,6 (слабо кислая) до 8,4 (несколько щелочная) по шкале pH. Кислотность или щелочность кофейной гущи также может меняться со временем. Один исследователь обнаружил, что почва, обработанная кофейной гущей, в течение 2-3 недель становилась более щелочной, а затем ее pH постепенно снижался.

Кофейная гуща, которая еще не заварена, намного кислее, чем та, которую вы высыпаете из кофеварки после завтрака. Вы, вероятно, будете иметь лучший успех, используя свежую кофейную гущу на гортензиях, чтобы сделать цветы синими, но это означает, что вы потратите замечательную чашку кофе.

Можно ли использовать кофейную гущу для голубых гортензий

Использование кофейной гущи на гортензиях для получения голубых цветов не является надежным методом. Конечно, вы можете найти садоводов как в Интернете, так и в реальном мире, которые утверждают, что нанесение кофейной гущи на их гортензии сделало их цветы синими — и они могут быть правы. Но это не означает, что это сработает для вас или даже для них в следующий раз.

Конечно, если вы все равно пьете кофе и уже выращиваете гортензии, то вы всегда можете проверить эту теорию самостоятельно. Это бесплатно и легко сделать. Возможно, вы будете одним из счастливчиков, у кого действительно вырастут синие гортензии.

Полезна ли кофейная гуща для гортензий

Даже если ваши цветы не приобретают желаемого синего оттенка, использование кофейной гущи в саду имеет другие преимущества. Она может помочь улучшить текстуру почвы и даже предотвратить некоторые грибковые заболевания, такие как фузариоз, питиум и склеротиния, а также некоторые вредные бактерии, такие как кишечная палочка и стафилококк.

Кроме гортензий есть и другие растения, которые любят кофейную гущу. Попробуйте использовать кофейную гущу на любых растениях, которым нужна небольшая доза азота.

Что использовать вместо этого

Эксперт по гортензиям говорит, что если вы уже пьете кофе, нет причин выбрасывать его, если его можно использовать в другом месте. Выбросьте кофейную гущу в вашу компостную кучу, если ничего другого не выберете.

Также рекомендуют один конкретный продукт, который помогает выращивать прекрасные голубые гортензии в течение длительного времени — сульфат алюминия как почвенная добавка. Приобретите пакетик органического подкислителя почвы и приготовьтесь к обильному голубому цветению.