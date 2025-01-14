Секреты хранения различных видов фруктов и овощей: полезные советы

Одна из наиболее распространенных ошибок, которая приводит к быстрой порче продуктов – это хранение фруктов и овощей слишком близко друг к другу. В результате накапливается этилен, газ, который ускоряет процесс гниения.

Журнал RealSimple поделился советами по правильному хранению фруктов и овощей. Используя несколько простых методов, мы можем значительно уменьшить количество выбрасываемых продуктов и таким образом помочь сохранить окружающую среду и снизить затраты на продукты.

Яблоки

Яблоки / Фото: Credits

Храните яблоки в открытой миске среди других фруктов на столешнице, подальше от прямого солнечного света. Обернув яблоки во влажное бумажное полотенце и поместив их в пластиковый пакет с отверстиями, вы можете хранить их свежими до шести недель. Однако важно не хранить яблоки рядом с другими фруктами и овощами, поскольку они выделяют этилен, способствующий быстрому созреванию других продуктов.

Спаржа

Спаржа / Фото: Associated Press

Храните спаржу в холодильнике, где она будет оставаться свежей в течение недели. Однако некоторые предпочитают держать спаржу в воде, подобно цветам. Для этого обрежьте концы стеблей и поставьте спаржу в чашку или вазу с чистой водой. Поставьте ее в холодильник, хотя, если места не хватает, можно оставить на столешнице на несколько дней. Чтобы сохранить ее хруст, накройте спаржу полиэтиленовым пакетом, пленкой или бумажным полотенцем. Если вода начала мутнеть, заменяйте ее, желательно, каждый день. Такой способ хранения позволяет свежей спарже оставаться хорошей больше недели.

Чтобы заморозить спаржу, бланшируйте ее (целой или нарезанной кусочками), прежде чем положить в морозильную камеру.

Авокадо

Авокадо / Фото: Credits

Лучший способ хранить незрелое авокадо – оставить его целым и положить на столешницу, подальше от других фруктов и овощей. Оно может оставаться таковым в течение четырех-пяти дней. Однако поскольку авокадо созревает постепенно, важно ежедневно проверять его на готовность.

Если авокадо уже созрело или приближается к этому, можно поместить его в холодильник, где оно будет свежим на несколько дней в зависимости от степени зрелости. Для хранения лучше положить его в герметичный контейнер или в ящик для продуктов. Однако если хранить его рядом с бананами или яблоками, газ этилен из этих фруктов ускорит процесс созревания, поэтому проверяйте авокадо чаще.

Чтобы заморозить половину авокадо, удалите косточку и кожуру, сбрызните мякоть лимонным или лаймовым соком и оберните полиэтиленовой пленкой. Для уменьшения контакта с кислородом можно поместить авокадо в вакуумный пакет или пластиковый герметичный пакет.

Бананы

Бананы / Фото: Credits

Если вы не планируете есть бананы немедленно, покупайте их, когда они еще немного зеленые и храните их отдельно от других фруктов во фруктовом весе (поскольку они выделяют много этилена). Можно использовать банановую подставку, чтобы держать плоды отдельно и предотвратить образование синяков. Также старайтесь хранить бананы подальше от прямых солнечных лучей, так как тепло от солнца может ускорить их созревание.

Свекла

Свекла / Фото: Credits

Чтобы правильно хранить всю свеклу, срежьте всю зеленую часть и оставьте только часть луковицы. Лишнюю свекольную зелень можно выбросить или сохранить для приготовления гарнира, обжарить с чесноком и оливковым маслом. Кожицу лучше оставить, поскольку она защищает внутреннюю часть и помогает хранить свеклу дольше. Избегайте мытья свеклы, поскольку влага ускорит ее порчу. Храните всю свеклу в прохладном, сухом месте в ящике вашего холодильника, избегайте использования полиэтиленовых пакетов или других контейнеров, препятствующих вентиляции. В таком виде свекла может храниться до двух месяцев.

Сырая свекла не подходит для замораживания, поскольку после размораживания она становится мягкой. Если планируете замораживать, лучше сначала отварить его.

Черника

Черника / Фото: Credits

Проверьте чернику и удалите все поврежденные ягоды, поскольку они могут привести к быстрому распространению плесени. Чтобы предотвратить это, не мойте ягоды до момента, когда будете готовы их есть, поскольку влага является главным врагом для сохранения их свежести.

Для хранения черники выберите контейнер с хорошей вентиляцией, выстелите его бумажным полотенцем для поглощения лишней влаги. Положите ягоды и поставьте контейнер на полку в холодильник — полка лучше ящика для овощей, поскольку обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха. Такой способ хранения позволит ей оставаться свежей около недели.

Для замораживания черники сначала охладите ее на противне в морозильной камере в течение нескольких часов, а затем переложите в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер, подходящий для замораживания.

Морковь

Морковь / Фото: Associated Press

Срежьте зелень из моркови и выбросьте ее или сохраните для другого использования, например песто. Если оставить зелень, она будет поглощать влагу и будет способствовать более быстрой порче корнеплода. Избегайте мытья моркови перед тем, как вы будете ее готовить или есть, ведь сухие морковки хранятся дольше. Чтобы правильно хранить морковь, заверните ее в сухое бумажное полотенце и положите в герметичный контейнер или пакет для хранения продуктов, разместив в самой холодной части холодильника.

Лучший способ заморозить морковь — сначала бланшировать ее, а затем разложить на противне для охлаждения в морозильной камере в течение нескольких часов. После этого переложите охлажденную морковь в герметичный пакет и сверните в морозильник.

Вишни

Вишни / Фото: Credits

Вишни быстро портятся при комнатной температуре, поэтому их нужно сразу положить в холодильник после покупки. В холодильнике они сохранятся около недели. Не накрывайте вишни, поскольку это может привести к накоплению влаги, способствующей их порче.

Для замораживания вишен без косточек сначала помойте их, удалите плодоножки и разложите на противне, чтобы они остыли в морозильной камере. Когда вишни остынут, переместите их в герметичный контейнер, подходящий для замораживания и снова положите в морозильник.

Кинза

Кинза / Фото: Credits

Обрежьте концы стеблей кинзы и поместите пучок в банку или стеклянную посуду с водой, стеблем вниз. Затем накройте кинзу чистым полиэтиленовым пакетом, неплотно покрыв листья. Храните кинзу в холодильнике, поскольку ее нежные листья предпочитают прохладные температуры. Меняйте воду, если она изменяет цвет. В таком виде кинза может сохраняться до двух недель. Не мойте ее до использования, поскольку лишняя влага ускоряет ее гниение.

Для замораживания кинзы смешайте ее с водой или оливковым маслом до однородной консистенции с помощью блендера или кухонного комбайна, затем вылейте смесь в форму для льда для дальнейшего использования.

Цитрусовые

Лимон / Фото: Credits

Поскольку сетки для упаковки лимонов, апельсинов и лаймов опасны для морских животных и птиц, покупайте эти фрукты без упаковки. Их можно хранить при комнатной температуре, но после достижения максимальной зрелости помещение в холодильник поможет продлить их хранение. То же касается и помидоров и авокадо. Если цитрусовые начинают портиться, нарежьте их и заморозьте. Замороженные цитрусовые отлично подходят для использования в качестве кубиков льда в напитках.

Огурцы

Огурцы / Фото: Credits

Мойте огурцы сразу после принесения их домой из магазина. Убедитесь, что они полностью высохли, поскольку лишняя влага может способствовать их порче. Затем оберните каждый огурец в ткань или пластиковую пленку и храните их в герметичном контейнере. Пластиковая пленка помогает удерживать влагу, что предотвращает их созревание и образование каши.

Чеснок

Чеснок / Фото: Credits

Храните головку чеснока в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха. Чеснок лучше держать в прохладном месте, но не в холодильнике, если вы не планируете использовать его в течение нескольких дней.

Чеснок можно замораживать в разных формах: целыми головками, очищенными или измельченными. Очищенные зубчики следует разложить на противне и заморозить до полного отверждения, затем хранить в пакете для замораживания.

Имбирь

Имбирь / Фото: Credits

Чтобы имбирь хранился дольше, положите его в герметичный контейнер для пищевых продуктов или закрытый полиэтиленовый пакет и храните в ящике для продуктов в холодильнике. Это позволит сохранить его свежесть в течение месяца или даже дольше.

Если вы планируете заморозить имбирь, обязательно промойте его и хорошо высушите перед замораживанием, затем поместите в полиэтиленовый пакет или контейнер, подходящий для замораживания.

Виноград

Виноград / Фото: Credits

Целые ягоды нужно тщательно вымыть, высушить, а затем хранить в контейнере с хорошей вентиляцией в ящике для продуктов в холодильнике. Это позволит им сохраняться до трех недель. Избегайте герметичных контейнеров или полиэтиленовых пакетов, поскольку это ограничивает циркуляцию воздуха.

Чтобы заморозить виноград, промойте его, высушите и выложите на противень. Поместите его в морозильную камеру на несколько часов или ночью. Когда виноград замерзнет, переложите его в контейнер для хранения, чтобы легко добраться до него.

Зелень

Петрушка / Фото: Credits

Прекрасный способ хранить свежий базилик и другую зелень — измельчить листья в кухонном комбайне, добавить оливковое масло и поместить смесь в форму для льда. Затем храните ее в морозильной камере. Когда вам понадобится базилик для приготовления, просто используйте готовый кубик льда.

Листья салата

Салат Айсберг / Фото: Credits

Для большинства сортов салата, таких как шпинат, начните с того, чтобы извлечь салат из упаковки и удалить поврежденные наружные листья. Затем заверните головки в бумажные полотенца и положите их в новые полиэтиленовые пакеты в холодильник. Не отрывайте и не мойте листья до того момента, когда планируете его употреблять, поскольку целые головки остаются свежими, а вода может привести к их увяданию.

Для салата айсберг хранение немного отличается. Рекомендуется оставить салат айсберг в оригинальной упаковке и хранить в холодильнике до момента, когда будете готовы его использовать. Не разрывайте и не мойте его до тех пор, чтобы избежать порчи из-за чрезмерной влаги.

Если у вас есть свежий салат из собственного сада, решение, когда его мыть, зависит от вас. Если листья выглядят чистыми, храните их как другие виды салата. Если же листья очень грубые или содержат насекомых, промойте их во избежание загрязнения холодильника. После мытья храните зелень в полиэтиленовых пакетах с бумажными полотенцами, которые поглощают влагу и поместите в холодильник. Однако имейте в виду, что после мытья зелень портится быстрее, поэтому старайтесь употребить ее несколько дней.

Грибы

Грибы Вешенки / Фото: Credits

Если вы купили расфасованные грибы, оставьте их в той же упаковке. Оригинальная упаковка обычно имеет вентиляционные отверстия, чтобы грибы оставались сухими в холодильнике. Если грибы не расфасованы, лучше хранить их в коричневом бумажном пакете, выстланном бумажными полотенцами. Нет необходимости плотно закрывать пакет, так как доступ воздуха помогает сохранить грибы сухими. Поскольку грибы выделяют влагу, им необходима абсорбирующая упаковка для длительного хранения. Мойте грибы только перед использованием, поскольку избыток воды ускоряет их порчу. Храните грибы в холодильнике, где они могут храниться до недели.

Для замораживания очистите грибы и храните их в герметичном контейнере или пакете, который подходит для замораживания продуктов. При правильном хранении грибы будут оставаться свежими в морозильной камере до двух месяцев.

Лук и картофель

Нарезанный лук / Фото: Credits

Лук, картофель и лук-шалот лучше всего хранить в темном прохладном месте, например, в корзине в шкафу или погребе. Избегайте хранения этих продуктов в полиэтиленовых пакетах, поскольку это может привести к их быстрой порче. Нарезанный лук следует хранить в холодильнике в закрытом пакете, где он будет оставаться свежим около недели. Если нужно сохранить лук еще дольше, нарежьте его и положите в контейнер в морозильник.

Что касается картофеля, хотя его не следует хранить в холодильнике, он может быть заморожен после предварительного приготовления. Картофель лучше хранится в морозильной камере, если приготовить ее, например, как картофельное пюре или запеканку, а затем хранить готовое блюдо в морозилтной камере. Вы также можете частично отварить картофель перед замораживанием, это поможет уменьшить содержание воды и предотвратить кашеобразную текстуру после замораживания.

Персики

Персик / Фото: Credits

Незрелые персики следует хранить при комнатной температуре на столе в один слой во избежание повреждений, пока они не созреют и не станут спелыми. Обычно на это уходит несколько дней. Если вы не планируете их сразу же, храните спелые персики в холодильнике. Холод поможет замедлить дозревание и даст больше времени на их потребление. Помните, что персики следует мыть только перед употреблением, поскольку их кожура содержит природный консервант, сохраняющий свежесть мякоти.

Клубника

Клубника / Фото: Credits

Для хранения клубники положите чистое сухое бумажное полотенце в контейнер, а сверху — немытую клубнику. Закройте емкость и поставьте в холодильник.

Если вы хотите заморозить нарезанную клубнику, подходящую для десертов или смузи, разложите ягоды на противень, застеленный пергаментом, срезом вниз. Заморозьте их на несколько часов, затем переложите в герметичный контейнер и поверните в морозильную камеру. Этот метод позволяет хранить клубнику свежей до 10-12 месяцев.

Помидоры

Помидор

Если помидоры еще не созрели, храните их несколько дней на столешнице, пока они не станут мягкими на ощупь и не приобретут свой аромат. Когда созреют помидоры, потребляйте их сразу или поставьте в холодильник для сохранения свежести. Спелые помидоры могут оставаться свежими в холодильнике до двух недель.

Если у вас есть много спелых помидоров и не планируете их использовать все сразу, промойте их, дайте высохнуть, удалите плодоножки и заморозьте в герметичном контейнере или пакете, который подходит для замораживания.

Арбуз

Арбуз / Фото: Credits

Если вы не планируете есть арбуз сразу, храните его на столешнице, подальше от прямых солнечных лучей. В кондиционированном помещении или в холодную погоду арбуз может оставаться свежим в течение одной-двух недель. Если арбуз созрел, но вы не успеваете его съесть, не переживайте, но не нарезайте его. Уложите целый арбуз в холодильник, где он останется свежим еще две-три недели.

Для замораживания нарежьте арбуз на небольшие кусочки, удалите семена и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Поместите противень в морозильник на несколько часов, чтобы кусочки быстро заморозились. Затем переместите их в контейнер или пакет, подходящий для замораживания, пометьте дату и верните в морозилку.

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