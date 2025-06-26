Секреты выращивания кукурузы: советы опытного садовода

Секреты выращивания кукурузы / © Associated Press

Реклама

Кукуруза отличается неприхотливостью в уходе, быстро прорастает и радует урожаем. Однако, даже такая устойчивая культура имеет свои секреты выращивания, которые стоит знать, особенно если вы — начинающий или выращиваете кукурузу в небольших масштабах.

По словам британского садовода Джейми Уолтона, кукурузу довольно легко выращивать из семян. Вы можете просто высеять зернышки в горшки или прямо в открытый грунт — при условии, что температура будет достаточно теплой.

«Я часто выбираю специальные сорта, адаптированные к умеренному климату. Это позволяет мне выращивать кукурузу даже в теплице или в доме», — делится Джейми.

Реклама

Важность тепла и света

Кукуруза любит тепло: оптимальная температура для прорастания — от +18°C. Если вы живете в регионе с прохладной весной, лучше всего начать с рассады в горшках, а уже потом пересадить в открытый грунт после угрозы заморозков.

Правильное опыление

Один из самых больших вызовов для начинающих садоводов — недостаточное опыление. И именно здесь чаще всего появляется проблема: початки кукурузы вырастают неполными, с пропущенными зернышками.

«Каждая ниточка волокна на початке кукурузы — это будущее зернышко. Если пыльца не попадет куда надо, зерна не будет», — объясняет Уолтон.

В природе опыление происходит благодаря ветру: пыльца с верхних метелок оседает на низшие соцветия соседних растений. Вот почему кукурузу лучше высаживать не рядами, а квадратами или кругами — так вероятность естественного опыления значительно возрастает.

Реклама

Ручное опыление

Для тех, кто выращивает кукурузу в теплице или на балконе, естественного опыления может не хватить. В таких случаях — на помощь приходит ручное опыление.

Инструкция:

Дождитесь, пока на верхушках растений появятся метелки — они созревают первыми и выпускают пыльцу. Осторожно обломайте созревшую метелку и используйте ее как «кисточку». Легкими движениями проводите по нежным волокнам, которые выходят из початка, каждого растения. Повторите процедуру с несколькими метелками, чтобы убедиться, что все растения получили пыльцу.

Лучшее время для опыления — утренние часы, ведь именно тогда растения наиболее интенсивно выделяют пыльцу.

Уход за кукурузой

Полив : кукуруза имеет глубокую корневую систему, поэтому нуждается в регулярном, но не чрезмерном поливе. Самое важное — не допускать пересыхания почвы во время образования початков.

Подкормка : раз в две недели подкармливайте растения органическими удобрениями (например, компостным чаем или перегноем). Кукуруза особенно ценит азот, поэтому не жалейте зеленых удобрений на начальных этапах роста.

Прополка: кукуруза не любит конкуренции, поэтому следите, чтобы сорняки не мешали ее росту.

Советы

Выращивайте кукурузу рядом с бобовыми — они обогащают почву азотом.

Для компактных участков выбирайте сорта мини-кукурузы, которые созревают быстрее.

Экспериментируйте с цветами: существуют сорта с красными и фиолетовыми зернами.

Выращивание кукурузы — это не только вкусно, но и красиво. Если следовать советам опытных садоводов, вы сможете наслаждаться сочными початками даже на маленьком клочке земли или в условиях города.