Сено вместо компоста: как получить богатый урожай кабачков:

Сено вместо компоста для кабачков

Опытный садовод Jamie Walton нашел простой и доступный способ, как превратить даже поросшую сорняками землю в продуктивные грядки. И для этого вам понадобится только сено.

Как сено может заменить компост

Сено — материал доступный и недорогой, к тому же он имеет несколько важных преимуществ:

создает плотный слой мульчи, который подавляет рост сорняков;

постепенно разлагается и обогащает почву органикой;

удерживает влагу и защищает землю от пересыхания;

способствует развитию полезных почвенных микроорганизмов.

А если высадить в этот слой сена кабачки или тыквы, они дополнительно укроют землю широкими листьями, защитят грядку от сорняков и одновременно подарят щедрый урожай.

Как применить метод

Подготовка места. Срежьте имеющиеся сорняки под корень. Если земля слишком заросла (чертополох, березка, осот), лучше сделать толстый слой мульчи. Раскладывание сена. Растяните сено ровным слоем толщиной 20-25 см (чем больше сорняков, тем толще слой). Посадка кабачков. Проделайте в сене лунку до самого грунта, заполните ее небольшим количеством компоста или плодородной земли, высадите рассаду кабачка и хорошо полейте. Уход. Регулярно поливайте, мульчируйте сено поверх корневой зоны для лучшего удержания влаги. Результат. Осенью вы получите урожай кабачков, а сено вместе с растительными остатками частично перегниет. В следующем сезоне этот участок уже можно использовать как полноценную грядку без дополнительных затрат.

Советы

Используйте сено без следов гербицидов или химикатов.

Готовьтесь к тому, что иногда в сене попадаются семена трав, но с ними гораздо легче справиться, чем с многолетними сорняками.

Лучше выбирать сено с лугов, а не солому, поскольку сено имеет больше питательных веществ.

Метод с сеном и кабачками — это экономный и экологичный способ вести огородничество. Вы получаете урожайный сезон уже в первый год и питательную почву на последующие годы без лишних усилий.

Этот лайфгак подойдет тем, кто хочет иметь красивый и продуктивный сад, но не имеет времени или возможностей заниматься компостированием в больших масштабах.