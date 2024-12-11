Серебряные драгоценности: как за ними ухаживать и полировать

Серебро – настоящее сокровище в каждом доме. Это могут быть изящные столовые приборы, сервировочные тарелки, передаваемые из поколения в поколение или элегантные украшения, придающие шарму вашему образу.

Со временем даже самые ценные серебряные изделия могут потерять блеск и стать тусклыми. Как вернуть им первозданную красоту рассказало издание Martha Stewart.

Почему серебро тускнеет

Серебро — драгоценный металл, особенно уязвимый к воздействию серы в воздухе. Соединения серы, такие как сероводород, вызывают образование тонкого слоя налета, скрывающего его естественный блеск. К счастью, потемнение легко устранить, в отличие от ржавчины, поражающей другие металлы. Главное – регулярный уход и бережное хранение.

Что нужно для ухода за серебром

Перед тем как приступить к чистке или полированию, подготовьте все необходимое:

Мойка или пластиковая кастрюля — во избежание контакта серебра с металлом раковины

Хлопковые полотенца — для полировки

Нитриловые перчатки – защищают серебро от отпечатков пальцев.

Целлюлозная губка и мыло для посуды — лучше всего выбирать натуральные средства без цитрусовых и фосфатов.

Щетка с натуральной щетиной – для чистки труднодоступных мест

Кристаллический карнаубский воск – для изделий из смешанных материалов.

Полироль для серебра – поможет вернуть блеск.

Ватные палочки – для обработки мелких деталей.

Как ухаживать за серебром

Наполните пластиковую кастрюлю или застелите раковину полотенцем. Наденьте нитриловые перчатки. Промойте серебро теплой водой. Используйте губку и мыло для деликатной очистки. Для сложных участков воспользуйтесь щеткой с натуральной щетиной. После очистки высушите серебро хлопковым полотенцем во избежание водяных пятен.

Как полировать серебро

Полировка — ключевой этап, возвращающий серебру его сияние. Подготовьте место, застелив его полотенцем Нанесите полироль на целлюлозную губку и обрабатывайте серебро движениями вперед-назад Для обработки мелких участков воспользуйтесь ватными палочками Смойте остатки полироля теплой водой с мылом или дайте высохнуть и отполируйте.

Как хранить серебро

Защита воском: нанесите прозрачный воск для защиты от потемнения.

Чистка серебра: удаляйте пыль влажным полотенцем с дистиллированной водой.

Устранение пожелтения: используйте дезинфицирующее средство для рук или 70% изопропиловый спирт.

Хранение столовых приборов: храните в футляре из ткани, защищающей от потемнения.

Как ухаживать за серебряными украшениями

Серебряные украшения, которые мы носим каждый день, также требуют особого внимания. Из-за постоянного контакта с воздухом, влагой и пылью они могут быстро терять блеск.

Чистка:

Наденьте хлопчатобумажные или виниловые перчатки. Окунуть украшения в теплую воду с мыльным средством. Высушите тканью без ворса.

Полировка:

Используйте полированную ткань серебра и деликатно обрабатывайте поверхность.

Для украшений с узорами оставьте небольшое количество тусклости для придания глубины дизайна.

Хранение:

Поместите украшения в коробку с войлочным покрытием и пакетами силикагеля.

Заверните в серебряную полировальную ткань

Следуя этим простым советам, вы сохраните красоту и сияние ваших серебряных сокровищ на долгие годы.

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