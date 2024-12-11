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Серебряные драгоценности: как за ними ухаживать и полировать

Серебряные драгоценности: как за ними ухаживать и полировать

Серебряные драгоценности: как за ними ухаживать и полировать / Фото: Credits

Серебро – настоящее сокровище в каждом доме. Это могут быть изящные столовые приборы, сервировочные тарелки, передаваемые из поколения в поколение или элегантные украшения, придающие шарму вашему образу.

Со временем даже самые ценные серебряные изделия могут потерять блеск и стать тусклыми. Как вернуть им первозданную красоту рассказало издание Martha Stewart.

Почему серебро тускнеет

Серебро — драгоценный металл, особенно уязвимый к воздействию серы в воздухе. Соединения серы, такие как сероводород, вызывают образование тонкого слоя налета, скрывающего его естественный блеск. К счастью, потемнение легко устранить, в отличие от ржавчины, поражающей другие металлы. Главное – регулярный уход и бережное хранение.

Что нужно для ухода за серебром

Перед тем как приступить к чистке или полированию, подготовьте все необходимое:

  • Мойка или пластиковая кастрюля — во избежание контакта серебра с металлом раковины
  • Хлопковые полотенца — для полировки
  • Нитриловые перчатки – защищают серебро от отпечатков пальцев.
  • Целлюлозная губка и мыло для посуды — лучше всего выбирать натуральные средства без цитрусовых и фосфатов.
  • Щетка с натуральной щетиной – для чистки труднодоступных мест
  • Кристаллический карнаубский воск – для изделий из смешанных материалов.
  • Полироль для серебра – поможет вернуть блеск.
  • Ватные палочки – для обработки мелких деталей.

Как ухаживать за серебром

  1. Наполните пластиковую кастрюлю или застелите раковину полотенцем.
  2. Наденьте нитриловые перчатки.
  3. Промойте серебро теплой водой.
  4. Используйте губку и мыло для деликатной очистки.
  5. Для сложных участков воспользуйтесь щеткой с натуральной щетиной.
  6. После очистки высушите серебро хлопковым полотенцем во избежание водяных пятен.

Как полировать серебро

  1. Полировка — ключевой этап, возвращающий серебру его сияние.
  2. Подготовьте место, застелив его полотенцем
  3. Нанесите полироль на целлюлозную губку и обрабатывайте серебро движениями вперед-назад
  4. Для обработки мелких участков воспользуйтесь ватными палочками
  5. Смойте остатки полироля теплой водой с мылом или дайте высохнуть и отполируйте.

Как хранить серебро

  • Защита воском: нанесите прозрачный воск для защиты от потемнения.
  • Чистка серебра: удаляйте пыль влажным полотенцем с дистиллированной водой.
  • Устранение пожелтения: используйте дезинфицирующее средство для рук или 70% изопропиловый спирт.
  • Хранение столовых приборов: храните в футляре из ткани, защищающей от потемнения.

Как ухаживать за серебряными украшениями

Серебряные украшения, которые мы носим каждый день, также требуют особого внимания. Из-за постоянного контакта с воздухом, влагой и пылью они могут быстро терять блеск.

Чистка:

  1. Наденьте хлопчатобумажные или виниловые перчатки.
  2. Окунуть украшения в теплую воду с мыльным средством.
  3. Высушите тканью без ворса.

Полировка:

  • Используйте полированную ткань серебра и деликатно обрабатывайте поверхность.
  • Для украшений с узорами оставьте небольшое количество тусклости для придания глубины дизайна.

Хранение:

  • Поместите украшения в коробку с войлочным покрытием и пакетами силикагеля.
  • Заверните в серебряную полировальную ткань

Следуя этим простым советам, вы сохраните красоту и сияние ваших серебряных сокровищ на долгие годы.

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