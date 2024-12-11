Серебряные драгоценности: как за ними ухаживать и полировать

Серебро – настоящее сокровище в каждом доме. Это могут быть изящные столовые приборы, сервировочные тарелки, передаваемые из поколения в поколение или элегантные украшения, придающие шарму вашему образу.
Со временем даже самые ценные серебряные изделия могут потерять блеск и стать тусклыми. Как вернуть им первозданную красоту рассказало издание Martha Stewart.
Почему серебро тускнеет
Серебро — драгоценный металл, особенно уязвимый к воздействию серы в воздухе. Соединения серы, такие как сероводород, вызывают образование тонкого слоя налета, скрывающего его естественный блеск. К счастью, потемнение легко устранить, в отличие от ржавчины, поражающей другие металлы. Главное – регулярный уход и бережное хранение.
Что нужно для ухода за серебром
Перед тем как приступить к чистке или полированию, подготовьте все необходимое:
- Мойка или пластиковая кастрюля — во избежание контакта серебра с металлом раковины
- Хлопковые полотенца — для полировки
- Нитриловые перчатки – защищают серебро от отпечатков пальцев.
- Целлюлозная губка и мыло для посуды — лучше всего выбирать натуральные средства без цитрусовых и фосфатов.
- Щетка с натуральной щетиной – для чистки труднодоступных мест
- Кристаллический карнаубский воск – для изделий из смешанных материалов.
- Полироль для серебра – поможет вернуть блеск.
- Ватные палочки – для обработки мелких деталей.
Как ухаживать за серебром
- Наполните пластиковую кастрюлю или застелите раковину полотенцем.
- Наденьте нитриловые перчатки.
- Промойте серебро теплой водой.
- Используйте губку и мыло для деликатной очистки.
- Для сложных участков воспользуйтесь щеткой с натуральной щетиной.
- После очистки высушите серебро хлопковым полотенцем во избежание водяных пятен.
Как полировать серебро
- Полировка — ключевой этап, возвращающий серебру его сияние.
- Подготовьте место, застелив его полотенцем
- Нанесите полироль на целлюлозную губку и обрабатывайте серебро движениями вперед-назад
- Для обработки мелких участков воспользуйтесь ватными палочками
- Смойте остатки полироля теплой водой с мылом или дайте высохнуть и отполируйте.
Как хранить серебро
- Защита воском: нанесите прозрачный воск для защиты от потемнения.
- Чистка серебра: удаляйте пыль влажным полотенцем с дистиллированной водой.
- Устранение пожелтения: используйте дезинфицирующее средство для рук или 70% изопропиловый спирт.
- Хранение столовых приборов: храните в футляре из ткани, защищающей от потемнения.
Как ухаживать за серебряными украшениями
Серебряные украшения, которые мы носим каждый день, также требуют особого внимания. Из-за постоянного контакта с воздухом, влагой и пылью они могут быстро терять блеск.
Чистка:
- Наденьте хлопчатобумажные или виниловые перчатки.
- Окунуть украшения в теплую воду с мыльным средством.
- Высушите тканью без ворса.
Полировка:
- Используйте полированную ткань серебра и деликатно обрабатывайте поверхность.
- Для украшений с узорами оставьте небольшое количество тусклости для придания глубины дизайна.
Хранение:
- Поместите украшения в коробку с войлочным покрытием и пакетами силикагеля.
- Заверните в серебряную полировальную ткань
Следуя этим простым советам, вы сохраните красоту и сияние ваших серебряных сокровищ на долгие годы.
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