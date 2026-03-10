Серый миллениальный цвет уже не в моде / © Associated Press

Как и в мире моды, в дизайне интерьера есть тренды, которые переживают настоящий бум, а потом внезапно устаревают. Когда-то все были влюблены в контрастное сочетание бирюзового и кораллового в 1980-х, а в 1990-х популярными были сине-желтые интерьеры в стиле кантри. В 2010-х их место занял миллениальный серый — холодный, минималистичный оттенок, который заполонил квартиры и новостройки.

В 2026 году на смену стерильным нейтралам приходят шоколадные, глиняные и моховые цвета, а вместе с ними возвращается индивидуальность, об этом рассказало издание Real Simple.

Серый больше не в моде

Несколько лет назад серый казался идеальным решением. Он выглядел современно и универсально, и легко сочетался с мебелью разных стилей. Однако со временем стало понятно, что избыток холодных оттенков делает пространство бездушным.

Этот цвет «отжил свое» и теперь воспринимается слишком холодным. Серый долгое время был «безопасным» нейтральным фоном, но постепенно лишил интерьеры тепла и характера. Многие люди выбирали такие цвета только по одной причине, чтобы квартира имела привлекательный вид для будущей продажи. В результате наши дома начали иметь одинаково минималистичный вид, без индивидуальности.

Что такое «скучный беж» и почему его критикуют

Вместе с серым под критику дизайнеров попал еще один популярный оттенок — так называемый «скучный беж». Это очень светлый, почти бесхарактерный цвет, который часто используют в минималистичных интерьерах. Проблема в том, что сам по себе он имеет незавершенный и слишком нейтральный вид. Такой интерьер может быть аккуратным, но редко вызывает эмоции или ощущение уюта.

Теплые природные оттенки

На смену холодной палитре приходят более глубокие природные цвета. 2026 года активно используют:

шоколадно-коричневый

мохово-зеленый

терракотовый

охристый

кремово-песчаный

Эти цвета создают атмосферу тепла и делают интерьер «живее». Особенно популярным становится коричневый, который долгое время считали устаревшим, но теперь он возвращается в современных интерьерах. В сочетании с зелеными или глиняными оттенками он создает очень естественную и уютную атмосферу.

Максимализм

Еще одна заметная тенденция — уход от стерильного минимализма к максимализму. Это означает больше цвета, текстур и декоративных элементов. Среди популярных трендов:

обои с выразительными рисунками

настенные росписи

окрашенный пол

винтажные предметы с блошиных рынков

яркие декоративные детали

У таких интерьеров более личностный вид и они отражают характер владельца.

Один цвет на всю комнату

Один из самых модных хитростей сейчас — монохром Его суть проста, комната полностью окрашивается одним цветом, т.е. одинаковый оттенок используют для:

стены

двери

плинтусов

иногда даже потолка

Это создает ощущение целостности пространства и делает комнату визуально гармоничной. Стоит использовать для такого хитрика насыщенные цвета, например сливовый, темно-красный и моховой зеленый.

Если яркие цвета кажутся слишком смелыми, стоит начать с более теплых нейтральных оттенков, например:

глиняный

каменный

кремово-песчаный

В них больше глубины и они меняются в зависимости от освещения. А несколько цветовых акцентов, например, подушки, картины или мебель, могут сделать интерьер гораздо интереснее.

Эпоха холодных серых интерьеров постепенно завершается. В 2026 году дизайнеры советуют отказаться от безопасных, но скучных цветов и обратить внимание на теплые природные оттенки, глубокие текстуры и смелые решения. Главная идея нового тренда проста, дом должен отражать характер его владельца, а не выглядеть безликим шоурумом.