садовый инвентарь ТМ Geolia Фото: пресс-служба Леруа Мерлен Украина

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Лучшее решение в подготовке к новому садовому сезону – посетить садовый отдел строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен», где уже собрано все необходимое: садовая техника, системы полива, растения и удобрения, а также павильоны и садовая мебель для уютного отдыха даже в самые жаркие дни.

«Мы в Leroy Merlin верим, что сад, терраса и балкон – это не просто придомовые территории, а полноценная часть дома. Там мы создаем простор для эстетического наслаждения и отдыха. В то же время важно уметь правильно спроектировать эти зоны, чтобы они отвечали вашим предпочтениям и возможностям. Поэтому в выборе ассортимента мы уделяем ключевое внимание тому, чтобы каждый покупатель мог найти качественные решения по доступной цене», – рассказывает директор департамента закупок Александр Бетер.

Садовая техника: уход без лишних усилий

Даже самый заросший участок не станет проблемой, если у вас есть надежная садовая техника, которая облегчает работу и ускоряет результат. В Leroy Merlin вы найдете газонокосилки, триммеры, воздуходувки, измельчители веток и другой необходимый садовый инвентарь.

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Ассортимент представлен как известными мировыми брендами, так и товарами на любой бюджет. В то же время наибольшим спросом пользуется техника средней ценовой категории.

«Мы наблюдаем рост интереса к технике Sterwins – собственному бренду Leroy Merlin. Она отличается высоким качеством, износостойкостью и доступной ценой», – рассказывает Евгений Иванец, категорийный менеджер сети Leroy Merlin.

газонокосилка Sterwins Фото: прессслужба Леруа Мерлен Украина

Растения и удобрения: создайте сад мечты

Отдел растений в «Леруа Мерлен» не оставит равнодушными даже тех, кто не имеет собственного сада. Здесь большой выбор горшков и кашпо, почв, а также домашних растений, которые будут радовать глаз не только в теплый сезон, а в течение всего года. Еще больше предложений для сада: от семян цветов и овощей до кустов и плодовых и декоративных деревьев.

Большинство растений – от украинских производителей и адаптированы к местному климату. Качество растительных товаров контролируют сотрудники компании, которые каждый сезон проходят профильное обучение.

Поливочные системы: оптимальный уход за растениями

В последние годы летние температуры бьют рекорды жары, потому без качественного полива сад просто не выживет. В Leroy Merlin вы найдете: шланги, коннекторы, распылители; автоматические системы полива и насосные станции, которые помогают экономить воду и обеспечивают равномерное увлажнение даже без привлечения хозяев сада.

«Наш собственный бренд товаров для сада Geolia предлагает надежные системы полива, в частности, шланги, которые выдерживают экстремальные температуры и не деформируются. Благодаря собственному производству цены на товары этой категории остаются максимально доступными, что ценят наши покупатели», – добавляет категориальный менеджер Leroy Merlin Евгений Иванец.

Садовая мебель: комфорт и стиль на вашем участке

садовая мебель бренда Naterial, серия Medena Фото: пресс-служба Леруа Мерлен Украина

Если вы мечтаете об идеальном месте для отдыха в своем саду, обратите внимание на садовую мебель от Leroy Merlin, которая больше не представлена ни в какой другой сети Украины.

Это каркасная и ротанговая мебель собственного бренда Naterial. Столы, стулья, кресла и диваны производятся из экологичных материалов высокого качества, поэтому, по отзывам покупателей, служат по назначению много лет. Эта мебель сертифицирована в Европе и легко конкурирует с известными брендами, ведь у них очень лояльная цена. К примеру, цена на стульчики стартует от 175 грн.

«Сезон продаж садовой мебели уже начался, и мы видим повышенный спрос, который по сравнению с предыдущим годом уже составляет более 120%. У нас много интересных предложений, которые для украинского рынка уникальны. Эта мебель высокого качества, легкая, комфортная, быстро устанавливается и не деформируется от изменения погодных условий».

Компания Leroy Merlin начинает работать над разработкой моделей садовой мебели за 2 года до старта продаж и потому знают все тренды наперёд!

ТОП продаж: чаще всего покупают в Leroy Merlin

Строительные гипермаркеты Leroy Merlin предлагают широкий выбор садовых товаров, но есть товары, стабильно составляющие ТОП-продаж. Бестселлерами категории являются садовые павильоны, которые создают идеальное место для отдыха. Все рекорды спроса в прошлом году побила пергола – это один из видов садовых павильонов, который очень оценили покупатели.

Также каждое лето растет спрос на мобильные надувные и каркасные бассейны и аксессуары, шезлонги и пляжный инвентарь.

«У нас есть товары, которые не столь востребованы в Европе, но пользуются огромным спросом в Украине. Это мангалы и аксессуары к ним. В то же время с каждым годом все большую популярность приобретают барбекю-грили», – добавляет Евгений Иванец.

Готовьтесь к садовому сезону вместе с Leroy Merlin! Все необходимое для вашего сада – в одном месте и по доступным ценам. Посетите магазины Leroy Merlin или оформляйте заказ онлайн – и создайте свой идеальный сад уже в этом сезоне!