Сейчас или никогда: 5 растений, которые всегда следует обрезать в июне

Обрезка / © Credits

Реклама

Начало лета, особенно июнь, является прекрасным временем, чтобы обрезать растения, которые в этом нуждаются. Идеальное время обрезки зависит от растения, месторасположения и климата, но в большинстве случаев пора обрезать кусты, цветущие весной, некоторые многолетние растения и некоторые травы.

Что именно нужно обрезать сейчас, рассказывает Gardening KnowHow .

Многим растениям полезная обрезка, это необходимо, чтобы прореживать и формировать их, контролировать их размер, стимулировать цветение и новый рост, а также поддерживать их здоровыми и процветающими.

Реклама

Обрезка в покое является общей стратегией для многих растений. Обрезка, когда растение находится в покое в конце зимы или ранней весной, позволяет ему использовать свою энергию для заживления ран и нового роста. Некоторые растения, обрезанные в вегетационный период, испытывают стресс и устремляют энергию на преодоление стресса, а не на новый рост.

Из этого правила есть исключения. Многие растения можно немного обрезать в период вегетации. Некоторые даже выиграют от более интенсивной обрезки в это время года. Вот несколько примеров распространенных садовых растений, которые можно и нужно обрезать в начале лета, примерно в июне.

Сирень

Лучшее время для обрезки куста сирени – сразу после того, как она закончила цвести. Поскольку сирень зацветает поздней весной, во многих садах ее можно обрезать в начале июня. Не ждите слишком долго. Избегайте обрезки слишком поздно летом или осенью.

Обрезав сирень, обрежьте мертвые или больные стебли, а также любые стебли, диаметр которых превышает 5 см. Обрежьте молодые стебли до почки, направленной наружу. Это поможет кустарнику заполниться по мере роста.

Реклама

Форзиция

Как и в случае с сиренью, обрезку форзиции следует производить сразу после цветения. Позднее обрезка может привести к удалению цветочных почек в следующем году. Когда вы будете обрезать форзицию, зависит от вашей зоны выращивания и погоды. Обычно форзиция заканчивает цвести в мае. Удалите приблизительно четверть старых веток, затем сформуйте и удалите меньшие стебли, чтобы открыть внутреннюю часть куста и придать ей форму.

Астры

Некоторые из ваших осенних цветущих многолетних растений также могут извлечь пользу от ухода в начале лета. Снова обрезав их сейчас, можно контролировать высоту стебля, снизить риск появления гибких цветов и избежать необходимости крепления. Астры – прекрасные примеры осенних многолетних растений, которые можно обрезать в июне.

Одна из стратегий состоит в том, чтобы просто отщипнуть стебли или полностью обрезать стебли, чтобы стимулировать их рост. Другая стратегия – более резкое сокращение. Обрезая астры, в июне обрежьте все побеги примерно наполовину, а затем придайте им необходимую форму. Этот шаг немного задерживает цветение, но в целом дает более форму и более привлекательное растение.

Лук-трибулька

Июнь — лучшее время для сокращения или стратегической обрезки и прищипывания определенных трав, особенно рано зацветающих или имеющих тенденцию к опустошению в жаркую погоду в середине лета. После того как шнит-лук (лук-трибулька) отцветет, срежьте большую часть побегов. С этого момента они отрастут и дадут вам дополнительный сбор.

Реклама

Кинза и базилик

В зависимости от того, где вы живете и занимаетесь садом, в июне может быть немного рано беспокоиться об этом, но именно тогда вы должны начать следить за растениями. Отщипните цветочные почки, как только увидите, что они растут, и хорошо поливайте растения, когда температура повысится.

Если цветы не будут расти, время уборки продлится. После цветения листья не имеют такого вкуса. Июнь является подходящим временем для прищипывания базилика и сбора стеблей кинзы, чтобы способствовать большему новому росту, что также поможет продолжить урожай.