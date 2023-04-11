Сезон цветения нарциссов: как его продлить и сохранить на долгие годы

Сезон цветения нарциссов великолепен. Но, когда ярко-желтые цветы вянут и засыхают, садовники задаются вопросом, что с ними делать.

Нарциссы — одни из самых любимых весенних цветов. Сезон цветения нарциссов обычно длится с марта по май, хотя это во многом зависит от выращиваемого сорта.

Хотя они, как известно, недолговечны, за весенними луковицами можно тщательно ухаживать, чтобы они цвели дольше и радовали вас долгие годы.

Эксперт по садоводству и писательница Сара Рэйвен рассказала Еxpress.co.uk, как правильно ухаживать за нарциссами.

Как продлить сезон цветения нарциссов

Есть нарциссы, которые расцветают рано, принося с собой солнечный свет именно тогда, когда мы больше всего в этом нуждаемся, а есть поздноцветущие и долгоцветущие, устойчивые сорта, которые продлевают весеннее шоу – объедините эти два сорта, и вы получите почти три месяца веселого цвета и аромата в вашем саду и доме.

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Как сохранить цветение нарциссов на долгие годы

У нарциссов выносливые многолетние луковицы, поэтому при правильной посадке и уходе они будут цвести каждый год. Сейчас самое подходящее время позаботиться о том, чтобы следующей весной ваши нарциссы снова зацвели.

Все, что вам нужно сделать, - это удалить увядшие цветы с растения, как только они станут сухими. Для этого срежьте стебель над листьями. Сделайте это после того, как они отцветут, чтобы энергия растения использовалась для создания запасов в луковице, а не для производства семян.

Многие садоводы допускают ошибку, когда завязывают пустые стебли узлом или обматывают их резинкой. На самом деле головку цветка, которая уже отцвела, нужно просто отщипнуть от стебля большим и указательным пальцами. Это позволяет солнцу проникать внутрь стебля, фотосинтезировать через листья, производить пищу, отправлять ее в луковицу для цветов следующего года. Затем, примерно в конце мая, вы можете полностью срезать стебель, который к тому времени уже засохнет.

Также не стоит удалять листву, оставьте ее как минимум на шесть недель после цветения или дольше, и это также поможет цветам в следующем году. Слишком раннее скашивание листьев нарциссов, когда они посажены на газоны, является наиболее распространенной причиной слепых, нецветущих луковиц.

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