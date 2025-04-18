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Сезон клещей: что о них нужно знать и как защитить своих животных
С наступлением весны вместе с солнцем и свежей зеленью нас поджидают и менее приятные товарищи — клещи. Эти крошечные паразиты активизируются уже с конца марта и остаются опасными до первых заморозков.
Особенно уязвимы к их укусам наши четырехлапые друзья — собаки и кошки. Как не подпустить к ним беду и чем опасны эти микроскопические враги, рассказали на странице centralna.vet.
Где живут клещи и когда они наиболее активны
Несмотря на распространенный миф, клещи не живут на деревьях и не прыгают на жертву сверху. Они обитают во влажных и затененных местах — в высокой траве, кустах, лесополосах, парках, на дачах и даже на городских газонах. Обычно не поднимаются выше чем на полтора метра, ждут, пока кто-то пройдет мимо и заденет их.
Пик активности клещей приходится на апрель — июнь, но опасность длится почти целый год.
Почему клещи опасны для животных
Главная угроза — не сам укус, а те болезни, которые клещ может переносить. Одна из самых опасных — пироплазмоз (бабезиоз). Она поражает кровяные клетки животного и без лечения может окончиться смертью.
Тревожные симптомы:
внезапное повышение температуры тела;
моча темного, иногда почти чёрного цвета;
дряблость, слабость, одышка;
рвота, диарея, отказ от еды.
Если вы заметили что-то подобное, не медлите и немедленно обратитесь к ветеринару. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов на полное выздоровление.
Что делать, если вы обнаружили клеща на своем любимце
Если клещ еще не присосался, осторожно снимите его, избегайте раздавливания и уничтожьте. Рану следует продезинфицировать.
Если клещ присосался — осторожно выкрутите его (используйте пинцет или специальный крючок), не дергайте. Обработайте место укуса антисептиком и внимательно наблюдайте за животным в течение нескольких дней.
Обратите внимание: не все клещи заражены, но лучше быть настороже.
Как защитить животное от клещей
К счастью, современная ветеринария предлагает множество эффективных средств, которые помогут избежать заражения:
Капли на холке — просты в использовании, действуют до 4 недель.
Ошейники от клещей — удобны для долговременной защиты (до 6-8 месяцев).
Спреи — эффективны для кратковременного использования, например, перед походом в лес.
Таблетки — действуют системно, обеспечивая защиту изнутри.
Посоветуйтесь с ветеринаром, какой вариант будет наилучшим для вашего любимца, учитывайте его породу, вес и состояние здоровья.
Советы для владельцев животных
После каждой прогулки тщательно осматривайте шерсть и кожу животного, особенно в области ушей, шеи, подмышек, живота.
Держите газон во дворе коротко подстриженным.
Избегайте прогулок в высокой траве, особенно в период наибольшей активности клещей.
Всегда держите под рукой контакт хорошего ветеринара.
Помните, профилактика — лучшая забота о здоровье вашего четвероногого друга. Своевременная защита от клещей — это не просто комфорт, а жизненная необходимость. Пусть ваши прогулки будут безопасными, а животные здоровыми.