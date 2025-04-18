Сезон клещей: что о них нужно знать и как защитить своих животных / © Credits

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Особенно уязвимы к их укусам наши четырехлапые друзья — собаки и кошки. Как не подпустить к ним беду и чем опасны эти микроскопические враги, рассказали на странице centralna.vet.

Где живут клещи и когда они наиболее активны

Несмотря на распространенный миф, клещи не живут на деревьях и не прыгают на жертву сверху. Они обитают во влажных и затененных местах — в высокой траве, кустах, лесополосах, парках, на дачах и даже на городских газонах. Обычно не поднимаются выше чем на полтора метра, ждут, пока кто-то пройдет мимо и заденет их.

Пик активности клещей приходится на апрель — июнь, но опасность длится почти целый год.

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Почему клещи опасны для животных

Главная угроза — не сам укус, а те болезни, которые клещ может переносить. Одна из самых опасных — пироплазмоз (бабезиоз). Она поражает кровяные клетки животного и без лечения может окончиться смертью.

Тревожные симптомы:

внезапное повышение температуры тела;

моча темного, иногда почти чёрного цвета;

дряблость, слабость, одышка;

рвота, диарея, отказ от еды.

Если вы заметили что-то подобное, не медлите и немедленно обратитесь к ветеринару. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов на полное выздоровление.

Что делать, если вы обнаружили клеща на своем любимце

Если клещ еще не присосался, осторожно снимите его, избегайте раздавливания и уничтожьте. Рану следует продезинфицировать.

Если клещ присосался — осторожно выкрутите его (используйте пинцет или специальный крючок), не дергайте. Обработайте место укуса антисептиком и внимательно наблюдайте за животным в течение нескольких дней.

Обратите внимание: не все клещи заражены, но лучше быть настороже.

Как защитить животное от клещей

К счастью, современная ветеринария предлагает множество эффективных средств, которые помогут избежать заражения:

Капли на холке — просты в использовании, действуют до 4 недель.

Ошейники от клещей — удобны для долговременной защиты (до 6-8 месяцев).

Спреи — эффективны для кратковременного использования, например, перед походом в лес.

Таблетки — действуют системно, обеспечивая защиту изнутри.

Посоветуйтесь с ветеринаром, какой вариант будет наилучшим для вашего любимца, учитывайте его породу, вес и состояние здоровья.

Советы для владельцев животных

После каждой прогулки тщательно осматривайте шерсть и кожу животного, особенно в области ушей, шеи, подмышек, живота.

Держите газон во дворе коротко подстриженным.

Избегайте прогулок в высокой траве, особенно в период наибольшей активности клещей.

Всегда держите под рукой контакт хорошего ветеринара.

Помните, профилактика — лучшая забота о здоровье вашего четвероногого друга. Своевременная защита от клещей — это не просто комфорт, а жизненная необходимость. Пусть ваши прогулки будут безопасными, а животные здоровыми.