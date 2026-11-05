Сгребать или не сгребать: эксперты по садоводству объяснили, что делать с опавшими листьями

Опавшие листья / © Credits

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Хотя иногда уборка листьев действительно идет на пользу вашему саду, есть и хорошая новость: не всегда обязательно браться за грабли.

The Spruce опросил специалистов, когда именно следует убирать листья с грядок, а когда лучше оставить их там, где они упали.

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Преимущества сохранения листвы на грядках

В большинстве случаев сгребать листья с грядок не нужно. В отличие от газонов, которые могут пострадать или даже погибнуть под толстым слоем опавшей листвы, для почвы, растений и экосистемы на грядках такой покров может быть очень полезен.

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Экологичный и недорогой мульчирующий материал

Эксперты подчеркивают важность мульчирования почвы на грядках. Для этого можно использовать листья, солому, мульчу из коры или живой почвопокровный слой.

Листья, в частности, являются экологически выгодным вариантом: они опадают с деревьев и кустарников, которые уже растут в вашем саду, и этот ресурс восполняется каждый год.

Улучшение структуры почвы

Слой листовой мульчи помогает стабилизировать температуру почвы, улучшить её структуру, удержать влагу и предотвратить эрозию.

Разлагаясь, листва обогащает почву питательными веществами и способствует развитию здорового почвенного микробиома.

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Зимняя защита

Слой листьев в саду — отличный способ утеплить почву. Листовой покров помогает защитить корни растений в холодные месяцы.

Это особенно важно для растений с поверхностной корневой системой. Они более уязвимы к повреждениям, вызванным морозным вздутием почвы и колебаниями её температуры.

Среда обитания для опылителей

Опавшие листья, которые оставляют на грядках, становятся прекрасным местом для зимовки полезных насекомых и беспозвоночных. Если у вас есть сад с местными растениями или медоносными растениями, это отличная возможность обеспечить насекомым-опылителям необходимую среду обитания.

Когда следует сгребать листья с клумб и грядок

Бывают ситуации, когда уборка листьев с клумб или грядок является желательной или даже необходимой.

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Исходя из эстетических соображений

Возможно, вам кажется, что слой гниющих листьев выглядит не слишком привлекательно на ухоженных клумбах.

Чтобы снизить риск распространения болезней

Если на участке есть больные растения, пораженные листья следует сгрести, а для мульчирования использовать другой материал.

Это поможет сдержать развитие болезней и, возможно, позволит избежать обработки фунгицидами в следующем сезоне.

Чтобы уменьшить количество вредителей

Хотя опавшая листва служит прекрасным местом для зимовки полезных насекомых, помните, что в ней могут поселиться и нежелательные вредители.

Если вы хотите защитить участок от клещей, муравьев или других вредных насекомых, лучше убрать листья.

При выращивании низкорослых растений

Высоким многолетникам толстый слой листьев обычно не вредит. Однако для почвопокровных или низкорослых растений это может стать проблемой.

Осенью можно оставить на клумбах тонкий, рыхлый слой листьев, но следите за тем, чтобы он не скапливался слишком плотно — особенно вокруг корневой шейки растений. Еще один удачный подход — сочетать листья с другим мульчирующим материалом, создавая общий слой толщиной примерно 5–7,5 см.

Следует оставлять участок непосредственно вокруг стеблей или прикорневой зоны растений свободным — на расстоянии примерно 2,5–5 см, чтобы предотвратить гниение и обеспечить циркуляцию воздуха.

При проращивании семян

Толстый слой листьев может помешать прорастанию семян однолетних растений или задержать этот процесс.

Допустим, вы позволяете бархатцам ежегодно размножаться самосевом; такой плотный слой может просто задушить эти желанные ростки. Если есть возможность, измельчите листья перед использованием или удалите их часть, чтобы избежать образования плотного, слежавшегося покрова.

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