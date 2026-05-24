Шерсть вместо химии

В последние годы экологическое садоводство становится все популярнее, садоводы ищут способы ухаживать за растениями без лишней «химии» и вреда для окружающей среды. Садовник Саймон Акеройд поделился неожиданным лайфхаком, ведь для борьбы со слизнями он использует обычную овечью шерсть. По его словам, метод не гарантирует стопроцентной защиты, но существенно уменьшает повреждения растений, особенно если сочетать его с другими способами профилактики.

Почему слизни не любят овечью шерсть

По наблюдениям Акеройда, слизням неприятно передвигаться по сухой волокнистой поверхности шерсти. Материал колется, цепляется к скользкому телу и создает дискомфорт. Именно поэтому вредители часто обходят такие участки стороной.

Шерсть работает как физический барьер. Она не убивает слизней, но делает доступ к растениям менее комфортным. Это актуально для грядок с нежной зеленью, рассадой или декоративными культурами, которые слизни быстрее всего повреждают.

Шерсть улучшает почву

Овечья шерсть имеет еще одно преимущество, о котором часто забывают, она прекрасно работает как мульча, то есть покрытие для поверхности почвы. По словам Акеройда, шерсть удерживает влагу в земле, помогает почве дольше оставаться прохладной, подавляет рост сорняков и постепенно разлагается и обогащает землю органикой.

Это очень полезно летом, когда почва быстро пересыхает, а растения страдают от жары.

Правильное использование на грядках

Садовод советует раскладывать шерсть вокруг растений плотным кольцом или тонким слоем между рядами. Лучше всего она работает возле салата, капусты, клубники и молодой рассады. Главное — не делать слишком толстый слой, иначе материал может слеживаться после дождей.

Иногда лучшие садовые секреты не в дорогих препаратах, а в простых вещах, которые природа уже давно придумывает за нас.

