Шесть способов сохранить тепло в доме, не увеличивая расходы на отопление

До конца зимы еще далеко, и впереди один из самых холодных месяцев - февраль.

В холодные дни велик соблазн включить батареи на полную мощность или добавить тепла с помощью электрических обогревателей. Но кроме того, что дополнительные батареи создают нагрузку на электросети, все эти маневры создают дополнительную нагрузку на ваш бюджет.

Поэтому мы предлагаем прислушаться к советам экспертов Еxpress.co.uk, которые знают, как сохранить тепло, не увеличивая расходы на отопление.

Прокачайте батареи

Прокачка радиаторов хотя бы раз в год необходима для обеспечения их эффективной работы. Со временем в радиаторах будет скапливаться воздух. Это означает, что вы не сможете использовать весь их тепловой потенциал.

Очистите батареи

Шесть способов сохранить тепло в доме / Фото: Credits

Чтобы не терять тепло, необходимо регулярно чистить радиаторы. Со временем батареи становятся немного грязными и пыльными, что может повлиять на эффективность их работы, поэтому важно раз в неделю пылесосить радиатор и вокруг него и счищать грязь изнутри. Всегда полезно раз в неделю чистить радиатор снаружи теплой мыльной водой и губкой.

Не блокируйте батареи

Наличие пространства вокруг батарей может уменьшить количество энергии, необходимой для поддержания тепла в помещении, и помочь его сохранить. Убедитесь, что на ваших радиаторах ничего не лежит.

Открытые шторы

Шесть способов сохранить тепло в доме / Фото: Credits

Еще одна простая, но эффективная стратегия сохранения тепла в доме, — держать шторы открытыми в течение дня и закрывать их, когда стемнеет. В светлое время суток проникновение солнечного света через окна поможет использовать естественное солнечное тепло. Вечером закрытие штор создает дополнительный изоляционный слой, который помогает удерживать тепло, вырабатываемое в течение дня, и предотвращает его утечку через окна.

Повесьте ковер или картину

По мнению эксперта, покрытие стен такими предметами, как картины, зеркала или книжные шкафы, может добавить помещению стиля и тепловой эффективности. Эти объекты добавляют тепловую массу, действуя как изоляторы, предотвращающие потери тепла через стены и повышающие тепловую эффективность жилого помещения. Кроме того, на особенно холодную стену вы можете повесить ковер или гобелен, как это делали наши предки.

Переставьте мебель

Подумайте о положении вашей мебели и, если возможно, расставьте диваны и стулья подальше от внешних стен. Наличие дивана или кресла у внешней стены может вызвать ощущение холода, поскольку зачастую это одно из самых холодных мест в доме.

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