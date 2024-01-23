Шесть способов сохранить тепло в доме, не увеличивая расходы на отопление

До конца зимы еще далеко, и впереди один из самых холодных месяцев - февраль.
В холодные дни велик соблазн включить батареи на полную мощность или добавить тепла с помощью электрических обогревателей. Но кроме того, что дополнительные батареи создают нагрузку на электросети, все эти маневры создают дополнительную нагрузку на ваш бюджет.
Поэтому мы предлагаем прислушаться к советам экспертов Еxpress.co.uk, которые знают, как сохранить тепло, не увеличивая расходы на отопление.
Прокачайте батареи
Прокачка радиаторов хотя бы раз в год необходима для обеспечения их эффективной работы. Со временем в радиаторах будет скапливаться воздух. Это означает, что вы не сможете использовать весь их тепловой потенциал.
Очистите батареи
Чтобы не терять тепло, необходимо регулярно чистить радиаторы. Со временем батареи становятся немного грязными и пыльными, что может повлиять на эффективность их работы, поэтому важно раз в неделю пылесосить радиатор и вокруг него и счищать грязь изнутри. Всегда полезно раз в неделю чистить радиатор снаружи теплой мыльной водой и губкой.
Не блокируйте батареи
Наличие пространства вокруг батарей может уменьшить количество энергии, необходимой для поддержания тепла в помещении, и помочь его сохранить. Убедитесь, что на ваших радиаторах ничего не лежит.
Открытые шторы
Еще одна простая, но эффективная стратегия сохранения тепла в доме, — держать шторы открытыми в течение дня и закрывать их, когда стемнеет. В светлое время суток проникновение солнечного света через окна поможет использовать естественное солнечное тепло. Вечером закрытие штор создает дополнительный изоляционный слой, который помогает удерживать тепло, вырабатываемое в течение дня, и предотвращает его утечку через окна.
Повесьте ковер или картину
По мнению эксперта, покрытие стен такими предметами, как картины, зеркала или книжные шкафы, может добавить помещению стиля и тепловой эффективности. Эти объекты добавляют тепловую массу, действуя как изоляторы, предотвращающие потери тепла через стены и повышающие тепловую эффективность жилого помещения. Кроме того, на особенно холодную стену вы можете повесить ковер или гобелен, как это делали наши предки.
Переставьте мебель
Подумайте о положении вашей мебели и, если возможно, расставьте диваны и стулья подальше от внешних стен. Наличие дивана или кресла у внешней стены может вызвать ощущение холода, поскольку зачастую это одно из самых холодных мест в доме.
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