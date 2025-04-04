Шиншиллы: стоит ли заводить, плюсы и минусы жизни в доме

Шиншиллы / © Associated Press

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Но если вы хотите себе такое домашнее животное, задумывались ли вы, подходит ли оно именно вам, какие вызовы ждут будущего владельца и какие радости приносит сожительство с шиншиллой. На странице centralna.vet ответили на эти вопросы, а также рассказали о плюсах и минусах жизни рядом с этим игривым зверьком.

Преимущества содержания шиншиллы дома

Идеальна для занятых людей. Шиншиллы — ночные животные. Пока вы работаете или бегаете по делам, они сладко спят. Поэтому ваш ритм жизни полностью согласуется с их: днем тишина и покой, а вечером активность и игра.

Отсутствие запаха. В отличие от многих других грызунов, шиншиллы почти не имеют запаха. Они очень чистоплотны, а при надлежащем уходе клетка остается чистой. Кстати, вместо водных ванн они принимают песчаные — и это настоящее шоу.

Гипоаллергенность . Шерсть шиншиллы не содержит жира и не вызывает аллергии у большинства людей. Это отличный выбор для семей, где есть склонность к чувствительности к шерсти животных.

Неприхотливость в уходе. Эти грызуны не нуждаются в вакцинации, редко болеют (при правильном содержании), едят немного. В питании главное — качественный специализированный корм, сено, веточки и средства для сточения зубов.

Дружелюбность и интеллект. Со временем шиншилла способна привыкнуть к рукам, узнать хозяина, прыгать на колени, интересоваться всем вокруг. Это доброжелательное и забавное животное, за поведением которого интересно наблюдать.

Недостатки, которые следует учесть

Ночная жизнь — громкая жизнь. Хотя днем шиншиллы спят, вечером в их клетке начинается настоящий «фестиваль»: прыжки, бег в колесе, разгрызание веток и активное исследование пространства. Если у вас чувствительный сон — этот факт стоит учесть.

Потребность в большом пространстве. Шиншилла — не животное для маленькой клетки. Ей нужно много места, чтобы бегать, прыгать, играть. Идеальный вариант — многоуровневая клетка или вольер с полочками, гамаками, колесом и тоннелями.

Чувствительность к температуре. Шиншиллы плохо переносят сквозняки и жару. Температура в помещении не должна превышать 25°C, а влажность — быть низкой. Неправильные условия — прямой путь к тепловому удару.

Грызут все, что видят. У шиншиллы — постоянная потребность стачивать зубы. Во время прогулок по квартире, животное следует обязательно контролировать: провода, мебель, обои, даже плинтусы могут стать жертвами его зубов.

Сложность в поиске ветеринара. Специалистов по экзотическим животным, в частности шиншиллам, в Украине немного. В случае проблем со здоровьем поиск специалиста может быть сложным и длительным.

Кому подходит шиншилла как домашний любимец

Людям, которые не ищут объятия любимца, а хотят за кем-то наблюдать.

Тем, у кого нет времени днем — идеально для офисных работников.

Тем, кто ищет гипоаллергенного питомца.

Семьям с детьми старше 10 лет (малышам шиншилла не подходит — слишком хрупкая и чувствительная).

Что нужно для комфортной жизни шиншиллы

Просторная многоуровневая клетка (минимум 100×50×100 см).

Сухой песок для купания (не обычный, а специальный).

Сено, древесные веточки, корма, минеральные камни.

Отсутствие сквозняков, кондиционеров, резких перепадов температур.

Грызучки, колеса, игрушки — иначе зверек найдет развлечения самостоятельно.

Шиншилла — волшебное, необычное и разумное существо, способное украсить будни тех, кто готов к его ритму жизни и особенностям. Она не любит спешки, требует деликатного отношения, но щедро благодарит доверием, интересом ко всему и уникальным характером.