- Дата публикации
-
- Категория
- Дом
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 2 мин
Штукатурка веником и тумбы из хлебниц: участница "Найкращої оселі" показала бюджетные решения для стильного ремонта
Как превратить старую мебель и хлебницу в дизайнерские элементы интерьера — знает участница реалити-шоу «Найкраща оселя» на телеканале ТЕТ.
Елена из города Смела доказала, что стильный, уютный и современный дом — это не всегда о больших бюджетах. Это еще и умение переосмысливать бытовые вещи и творить своими руками.
Так, фактуру декоративной штукатуркке в спальне женщина придала с помощью обычного веника. Это смелое, неожиданное и трендовое решение для любого интерьера.
Обычные деревянные хлебницы Елена задизайнила под прикроватные тумбы, а вместо мебельных ножек использовала насадки для шампуров. Каждая такая тумба обошлась всего в 800 гривен.
«У кого-то здесь должен лежать хлеб, а у меня — личные вещи», — пошутила участница проекта «Найкраща оселя».
Не менее креативный вид имеет ее косметический столик, собранный из комода и старинного трюмо прабабушки. Для обустройства гардеробной комнаты семья приобрела деревянные доски и собственноручно симпровизировала шкаф всего за 500 гривен.
На стенах гостиной красуется деревянная квадратная расшивка, выполненная в технике вайнскотинга. Такое дизайнерское решение обошлось Елене всего в 3 тысячи гривен.
«Вайнскот — это техника отделки внутренних стен помещения деревянными панелями, происходящая из Британии. Первоначально это было техническое решение для борьбы с холодом и влагой. Деревянные панели поглощали лишнюю влагу, предотвращая распространение плесени. Но со временем технология распространилась на всю Европу», — прокомментировал советник реалитишоу «Найкраща оселя» Александр Кевшин.
Изюминка интерьера гостиной — винтажная люстра из Чехословакии 70-х годов, приобретенная всего за 350 гривен на сайте подержанных вещей.
«На ремонт и редизайн всей мебели я потратила около полугода. Все стоило мне 80 тысяч гривен. В доме уже были заменены окна, двери, пол и частично потолок. Я многое редизайнила, многое придумывала сама. Мой дом может служить примером для других, что даже с небольшим бюджетом можно хорошо оформить свой дом», — подытожила Елена.
В субботу, 10 мая, на телеканале ТЕТ выйдет финальный выпуск второго сезона «Найкраща оселя». В нем будут соревноваться супруги переселенцы из Харьковщины, которые превратили заброшенный дом в семейное гнездышко, коллекционер кирпича и многодетная семья с лакшери-домом. Не пропустите премьеру в 10:00 на ТЕТ.