Шведский «день уборки»: как национальная традиция объединяет семьи и становится популярной в мире

Женщина в желтых резиновых перчатках / © Credits

Реклама

Для большинства из нас уборка - это просто то, что нужно сделать. Но есть один метод уборки, который добавляет радости к этому процессу. Städdag — это шведский метод общественной уборки, который поощряет людей объединяться и убирать общие пространства.

Об этой интересной традиции рассказывает GoodHousekeeping.

Идея заключается в том, что проведение качественного времени с семьей, соседями или друзьями во время уборки может сделать сгребание листьев или упорядочение кладовой менее обременительным. Вы можете быстрее выполнить свой список дел и создать несколько забавных воспоминаний.

Реклама

Что такое städdag

В Швеции städdag — это «день уборки», который обычно происходит по субботам. Städdag — это собрание вместе для уборки.

Это назначенный день для уборки мест общего пользования в жилом комплексе, где соседи собираются вместе, чтобы убирать и поддерживать порядок в общих помещениях. Дома день уборки может быть днем для наведения порядка и чистоты в ванных комнатах и спальнях со всеми членами вашей семьи. Это может быть уборка внутри или снаружи помещений, например, сгребание листьев, подметание дворов или уборка складских помещений.

Какие преимущества

Люди часто ищут всевозможные лайфхаки для уборки, которые могут сделать процесс менее ужасным — возьмите только миллионы постов, размещенных под хэштегом #CleanTok в TikTok. Люди всегда ищут способы сделать уборку быстрее и проще.

Но что, если бы вместо того, чтобы сосредоточиться на хитростях, мы обратили внимание на изменение нашего мышления? Städdag — это скорее социальный опыт, чем какая-то ужасная деятельность, которую вас заставляют делать. Каждый вносит свой вклад, и большинство развлекается где-то в процессе.

Реклама

Это создает ощущение общности и поощряет людей объединяться вокруг мест, которыми они все пользуются. Вы знакомитесь со своими соседями, вместе достигаете общей цели.

Сделать всю уборку и пообщаться с друзьями и семьей — это точно звучит гораздо лучше, чем безумно бегать с пылесосом в одиночестве, чтобы как можно быстрее выполнить работу.

Как принять участие в städdag

Если вы живете в доме на одну семью, просто соберите членов своей семьи в субботу, чтобы убрать ванные комнаты, кухню, спальни и любые другие помещения. Если вы живете в многоквартирном доме или комплексе, вы все равно можете принять участие, собрав других членов сообщества и убрав места, которыми пользуются все, как в помещении, так и на улице. Вы даже можете встретить новых друзей по дороге.

Нет лучшего способа сблизиться со своим сообществом, чем сделать ваши общие зоны красивыми.