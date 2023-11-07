Сигнализируют об опасности: 4 цвета, которые не стоит выбирать для покраски стен

Покраска — отличный способ обновить дом, не тратя при этом целое состояние, и она может полностью изменить внешний вид комнаты.

Выбор цвета краски для стен зависит от личных предпочтений, но эксперт по покраске Крис Харви предупредил читателей Еxpress.co.uk, что с некоторыми цветами нужно быть очень осторожными, потому что они могут негативно влиять на наше эмоциональное состояние. Одни оттенки могут вызывать ощущение тепла и комфорта - то, что нам всем нужно в течение года, а другие наоборот, сигнализировать об опасности.

А, поскольку опасностей в нашей жизни и так достаточно, выбирая краску для стен, эксперт рекомендовал остановить свой выбор на нейтральных тонах, чтобы добавить интерьеру теплоты и уюта. Если вы хотите больше цвета, попробуйте горчичный или приглушенный оливковый цвет, чтобы улучшить пространство и сделать его более привлекательным.

Также эксперт назвал четыре цвета, которые лучше не выбирать для окраски стен.

Черный

4 цвета, которые не стоит выбирать для покраски стен / Фото: Credits

По словам эксперта, этого цвета следует избегать, поскольку он может вызвать чувство печали и лишить вас мотивации. Однако, если вы хотите добавить черный цвет в комнату, вы всегда можете сосредоточиться на дверной коробке, полках или даже оконной раме, а также на мягкой мебели.

Синий

4 цвета, которые не стоит выбирать для покраски стен / Фото: Credits

Эксперт сказал, что это сложный цвет, поскольку он может успокаивать и умиротворять, но также может вызвать у вас стресс, если вы выберете слишком прохладный или темно-синий цвет. Если вы выберете неправильный оттенок, в комнате может стать прохладно, особенно если в вашей комнате недостаточно естественного света. Если вы все же остановили свой выбор на синем, обязательно используйте теплые оттенки в акцентах, чтобы сбалансировать этот холодный эффект.

Серый

4 цвета, которые не стоит выбирать для покраски стен / Фото: Credits

Серый цвет в интерьере уже много лет на пике популярности, люди предпочитают использовать его для ковров, стен и мебели. Однако, по словам эксперта, сейчас самое время отказаться от серого и покрасить стены в другой цвет.

Фиолетовый

4 цвета, которые не стоит выбирать для покраски стен / Фото: Credits

Эксперт по интерьерам отметил, что этот популярный оттенок, используемый в спальнях и ванных комнатах, поскольку он вызывает желание расслабиться, может быть демотивирующим. Этому цвету не хватает тепла, необходимого, когда на улице еще темно, и в вашем доме может быть визуально холодно, если в интерьере нет подходящей мебели и дополнительных цветов, таких как оранжевый или желтый для создания контраста.

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