Синдром Пандоры у кошек: что это за болезнь и можно ли ее вылечить

Все знают миф о ларце Пандоры из древнегреческой мифологии, однако такое название получило и одно из самых распространенных заболеваний кошек. Подробно о болезни рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.
Синдром Пандоры, или идиопатический цистит кошек, – это неинфекционное воспалительное заболевание преимущественно у молодых кошек. Главной причиной идиопатического цистита является стресс. Переезды, смена места жительства, появление еще одного животного или ребенка в семье – все это может вызвать проблемы у животного.
Симптомы:
- Частое мочеиспускание или задержка мочи.
- Мочеиспускание в неразрешенных местах.
- Изменение позы во время процесса (животное "напрягается") или животное кричит, чувствуя боль и дискомфорт.
- Моча изменила цвет – от темно-желтого до розового или красного.
Чтобы определить, что у кота именно идиопатический цистит, важна диагностика, включающая анализ мочи и УЗИ.
Анализ мочи важен в диагностике, поскольку в нем определяют высокую плотность мочи, отсутствие бактерий, наличие крови и незначительного количества кристаллов.
Должен быть исключен уролитиаз (мочекаменная болезнь), новообразование, а также поведенческие проблемы.
Основным лечением является:
- устранение факторов стресса и коррекция поведения;
- противовоспалительные препараты;
- увеличение количества потребляемой воды;
- при наличии кристаллов – профилактическая диета.
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