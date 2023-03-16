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Синдром Пандоры у кошек: что это за болезнь и можно ли ее вылечить

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Синдром Пандоры у кошек: что это за болезнь и можно ли ее вылечить

Фото: www.credits

Все знают миф о ларце Пандоры из древнегреческой мифологии, однако такое название получило и одно из самых распространенных заболеваний кошек. Подробно о болезни рассказал ветеринар и зоопсихолог Лилия Лободина.

Синдром Пандоры, или идиопатический цистит кошек, – это неинфекционное воспалительное заболевание преимущественно у молодых кошек. Главной причиной идиопатического цистита является стресс. Переезды, смена места жительства, появление еще одного животного или ребенка в семье – все это может вызвать проблемы у животного.

Симптомы:

  • Частое мочеиспускание или задержка мочи.
  • Мочеиспускание в неразрешенных местах.
  • Изменение позы во время процесса (животное "напрягается") или животное кричит, чувствуя боль и дискомфорт.
  • Моча изменила цвет – от темно-желтого до розового или красного.

Чтобы определить, что у кота именно идиопатический цистит, важна диагностика, включающая анализ мочи и УЗИ.

Анализ мочи важен в диагностике, поскольку в нем определяют высокую плотность мочи, отсутствие бактерий, наличие крови и незначительного количества кристаллов.

Должен быть исключен уролитиаз (мочекаменная болезнь), новообразование, а также поведенческие проблемы.

Основным лечением является:

  • устранение факторов стресса и коррекция поведения;
  • противовоспалительные препараты;
  • увеличение количества потребляемой воды;
  • при наличии кристаллов – профилактическая диета.

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Дата публикации
Просмотры
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