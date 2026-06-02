Скажи газону «прощай»: ландшафтные дизайнеры назвали 6 трендов садоводства

Сад с цветами и травами / © Credits

Реклама

Если ваш газон немного вызывает зевоту или вы просто устали посвящать свои выходные скашиванию, поливу и прополке, не волнуйтесь.

Эксперты рассказали The Spruce, что 2026 год — это год, когда домовладельцы начнут отказываться от травы, требующей тщательного ухода, в пользу уменьшения усилий.

Расширьте клумбы и посадите местные растения

Если вы готовы постепенно избавиться от газона, можете начать с малого, расширяя свои клумбы и грядки. Это смещение естественным образом уменьшает площадь вашего газона, что означает меньше полива и общего ухода.

Реклама

Относительно того, что сажать на своих клумбах, откажитесь от жаждущих однолетних растений, таких как петунии и анютины глазки, в пользу многолетних видов и местных растений.

Местные растения поддерживают биоразнообразие, привлекают птиц и опылителей, и часто требуют меньше воды и ухода после того, как приживутся. Они также создают гораздо более динамичный и интересный ландшафт, чем монокультурный газон, с изменением текстуры, цветения и активностью дикой природы в течение сезонов.

Посадите ползучие почвопокровные растения

Почвопокровные растения, такие как тимьян, давно считались второстепенными актерами в саду, но они заслуживают главной роли, воспринимайте их как пышную, неприхотливую альтернативу традиционным травянистым газонам.

Газоны с клевером

Неудивительно, что газоны с клевером стали любимчиком садоводов в последние годы. Они добавляют текстурной привлекательности, требуют меньше ухода, чем традиционный газон, и их создание относительно недорогое.

Реклама

Цветы клевера также помогают превратить газоны в места питания для пчел и других насекомых-опылителей. Однако привлекательность для опылителей зависит от одного решающего фактора: выбора растений.

Относительно газонов с клевером, важно понимать, что является местным для вашего региона, и выбирать растения намеренно.

Газоны с полевыми цветами

Газон с полевыми цветами может показаться мечтой о постоянно меняющемся цвете и опылителях. Конечно, превращение аккуратно ухоженного газона в цветущий луг не происходит за одну ночь. Лучше рекомендует использовать поэтапный подход, а не вырывать все сразу.

Начните с небольших изменений, отдавая приоритет местным видам, подходящим для ваших условий. Постепенно уменьшайте свой газон, расширяя существующие клумбы.

Реклама

Расширенный ландшафтный дизайн

Замена травы на бетон может показаться антиутопическим, но продуманно разработанный ландшафтный дизайн может создать ландшафт, который имеет многослойный вид, как и традиционный газон.

Не поддавайтесь соблазну просто вымостить прямоугольник травы. Успешный ландшафтный дизайн должен больше напоминать огромную садовую дорожку, чем суровое бетонное пространство.

Выбор материала также имеет значение. Брусчатка или бетон, разработанные для имитации плит из натурального камня, визуально разбивают поверхность, предотвращая коннотации парковки.

Ландшафтный дизайн также имеет лучший вид, когда он сбалансирован обильными растениями. Используйте валуны, чтобы смягчить резкий переход между ландшафтным дизайном и зеленью.

Реклама

Приподнятые грядки

Для тех, кто больше заинтересован в сборе урожая, чем в кошении травы, поднятые грядки могут быть убедительной альтернативой традиционному газону.

Для переднего двора стоит обратить внимание не на обычные деревянные грядки, которые могут подвергаться воздействию погодных условий и деформироваться. Каменные или оцинкованные металлические кашпо имеют более изысканный вид и не заставят вас спешить заменять их через несколько сезонов.

Новости партнеров