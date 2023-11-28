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Сказочные снежные банки: как сделать домашние светильники своими руками

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
264
Время на прочтение
1 мин
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Сказочные снежные банки: как сделать домашние светильники своими руками

Как сделать светильник из банки / Фото: Credits

Наверное, у каждого дома найдется стеклянная банка, которую некуда девать, а может и не одна. Блоггерша Морган Уинтон считает, что им можно найти новое применение и превратить в оригинальный источник света.

Вам понадобятся: белая акриловая краска, соль, спонж, шпагат, веточки для декорирования, гирлянда и обычные банки емкостью 0,5 или 1 л.

  • Раскрасьте акриловой краской несколько банок с помощью спонжа, как показано на видео.
  • Затем пока краска не подсохла, посыпьте немного солью.
  • Обвяжите вокруг края шпагат или ленту и добавьте зеленую веточку.
  • В конце поместите в банку диодную гирлянду или свечу-таблетку.

Такой светильник очень просто сделать и он придаст уютную атмосферу вашей комнате.

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Дата публикации
Просмотры
264
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