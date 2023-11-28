Сказочные снежные банки: как сделать домашние светильники своими руками

Наверное, у каждого дома найдется стеклянная банка, которую некуда девать, а может и не одна. Блоггерша Морган Уинтон считает, что им можно найти новое применение и превратить в оригинальный источник света.
Вам понадобятся: белая акриловая краска, соль, спонж, шпагат, веточки для декорирования, гирлянда и обычные банки емкостью 0,5 или 1 л.
- Раскрасьте акриловой краской несколько банок с помощью спонжа, как показано на видео.
- Затем пока краска не подсохла, посыпьте немного солью.
- Обвяжите вокруг края шпагат или ленту и добавьте зеленую веточку.
- В конце поместите в банку диодную гирлянду или свечу-таблетку.
Такой светильник очень просто сделать и он придаст уютную атмосферу вашей комнате.
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