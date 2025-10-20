Сколько должен есть щенок: советы, которые помогут вырастить здорового питомца / © Associated Press

Реклама

Издание Daily Paws рассказало, что ответ зависит от многих факторов: порода, возраст, уровень активности и тип корма. Лучше начинать с рекомендаций на упаковке корма, именно они учитывают калорийность и питательность продукта. Если корм высококалорийный, то его нужно меньше. Если менее энергетический — больше. Оба варианта нормальные, главное — баланс питательных веществ.

Совет: всегда взвешивайте корм кухонными весами, а не «на глаз». Даже небольшая погрешность может привести к перееданию или дефициту питательных веществ у маленького организма.

Почему размер имеет значение

Не все щенки растут одинаково.

Реклама

Маленькие породы, например, йорк или чихуахуа, быстро достигают взрослого возраста, поэтому их потребности в калориях резко меняются уже после 6-8 месяцев.

Крупные породы, например, лабрадор, дог или ретривер, растут до 18-24 месяцев, поэтому им нужен корм с контролируемым уровнем кальция и фосфора, чтобы избежать проблем с суставами.

Пушистик должен быть стройным, а не пухлым. Щенки, которых перекармливают в первые месяцы, чаще страдают ортопедическими проблемами во взрослом возрасте.

Как определить правильную порцию

Ориентировочно ветеринары советуют давать 75% от того, сколько собака бы съела, если бы ела вволю. Это помогает удерживать щенка в здоровой форме. Если видите, что малыш толстеет — уменьшите порцию. Если видны ребра — немного увеличьте.

Идеальная фигура щенка, когда вы легко нащупываете ребра, но они не торчат.

Сколько раз кормить в день

Щенки быстро растут и требуют много энергии, поэтому частое кормление — это необходимость. Вот идеальный график:

Реклама

До 12 недель — 4 раза в день — 4 раза в день

От 3 до 6 месяцев — 3 раза в день

После 6 месяцев — 2 раза в день (обычный режим для взрослой собаки)

Лайфхак: разделите суточную норму корма на несколько небольших порций, это поможет избежать проблем с пищеварением и перееданием.

Почему не стоит оставлять корм «на потом»

Некоторые владельцы оставляют миску наполненной постоянно, потому что думают, что пес сам «регулирует» аппетит. Но эксперты предупреждают, что произвольное кормление может вызвать как переедание, так и недоедание. Кроме того, когда корм постоянно доступен, сложно контролировать, сколько именно животное съело и соответственно, отслеживать его состояние.

Когда переходить на корм для взрослых собак

Малые и средние породы: после 12 месяцев

Крупные породы: после 18-24 месяцев

Смена корма должна быть постепенной, добавляйте новый корм в старый в течение 7-10 дней, чтобы избежать расстройств пищеварения.

Кормление щенка — это живой процесс. Его нормы меняются вместе с ростом. Главное — наблюдайте, оценивайте форму тела, консультируйтесь с ветеринаром. А еще, оставляйте немного места для лакомства, потому что легкий голод — это лучшая мотивация для тренировок.