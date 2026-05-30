Сколько на самом деле хранятся яйца в холодильнике

Во времена, когда цены на продукты продолжают расти, мы все внимательнее относимся к тому, что лежит в холодильнике. И яйца — один из продуктов, который особенно не хочется зря выбрасывать.

Впрочем, именно вокруг них существует больше всего кухонных мифов, об этом рассказало издание Martha Stewart. Кто-то ориентируется исключительно на дату на упаковке, другие проводят знаменитый «тест с водой», а некоторые без колебаний оставляют яйца в дверце холодильника неделями.

Считается, что целые яйца в скорлупе остаются безопасными примерно три недели при условии постоянного хранения в холодильнике. И это важно, ведь даже если дата на упаковке уже прошла, яйца все еще могут быть пригодными к употреблению. Дело в том, что эти даты — прежде всего ориентир для магазинов и показатель пикового качества продукта, а не точная дата его порчи. То есть дата на картонной упаковке — не приговор.

Фермерские яйца иногда можно хранить без холодильника

Здесь есть один нюанс, о котором мало кто знает. У свежевынесенных домашних яиц есть естественная защитная оболочка. Она закрывает поры скорлупы и не дает бактериям проникать внутрь. Именно поэтому немытые фермерские яйца могут спокойно лежать при комнатной температуре от двух до четырех недель.

А вот промышленные яйца проходят мытье и обработку, из-за чего эта природная мембрана исчезает. После этого холодильник становится обязательным условием хранения.

Поэтому если покупаете яйца на рынке или непосредственно у фермеров, стоит уточнить, были ли они мытые.

Не стоит перекладывать яйца в красивые контейнеры

Да, эстетические керамические лотки выглядят красиво, но оригинальная картонная упаковка работает значительно лучше. Она защищает яйца от ударов, уменьшает потерю влаги и не дает скорлупе впитывать запахи других продуктов. А это важно, ведь скорлупа яиц пористая и легко поглощает ароматы соседних продуктов, особенно рыбы, лука или ферментированных блюд.

Если же оригинальной упаковки нет, яйца лучше хранить в герметичном контейнере с обозначенной датой.

Худшее место для яиц в холодильнике

Несмотря на специальные отсеки для яиц, именно здесь температура постоянно меняется из-за открывания и закрывания дверцы. Каждый такой перепад — дополнительный стресс для продукта.

Лучшее место для хранения — средние или задние полки холодильника, где температура более стабильна. Идеально — не выше 4°C.

Как понять, что яйцо свежее

Тест с водой. Самый известный кухонный лайфхак работает так: свежее яйцо ложится на дно, старое — становится вертикально, если яйцо всплывает — внутри уже накопилось много воздуха. Но «плывущее» яйцо — не всегда испорчено, это лишь сигнал внимательнее его проверить.

Самый надежный способ — запах. Перед приготовлением яйцо лучше разбивать в отдельную миску. Свежее яйцо почти не имеет запаха, испорченное — будет иметь резкий серный аромат, который сложно не заметить. В таком случае продукт нужно сразу выбросить.

Какие цвета яйца — норма

Не все изменения цвета означают порчу. Например, мутный белок — признак свежести, небольшая красная точка возле желтка — просто лопнул сосуд и это безопасно, легкий желто-зеленый оттенок может быть связан с витамином B2.

А вот розовый или ярко-зеленый белок — признак бактериального заражения. Такое яйцо нужно немедленно выбросить.

Продление свежести яиц

Несколько простых правил помогут хранить яйца дольше:

проверяйте упаковку в магазине на трещины

не мойте яйца перед хранением

не оставляйте их надолго на кухонном столе

сразу возвращайте упаковку в холодильник после использования

держите контейнер закрытым

Особенно важно не мыть фермерские яйца водой, через пористую скорлупу бактерии могут проникнуть внутрь еще быстрее.

