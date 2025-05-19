Сколько солнца нужно помидорам для хорошего урожая и могут ли они расти в тени

Томаты / © Associated Press

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Помидоры и солнце идут рука об руку. Без достаточного количества светлого растение помидора не может плодоносить. Но сколько именно солнцу нужно помидорам, нужно ли им полное солнечное место, и, что самое важное, получает ли ваш сад достаточно солнца для выращивания хороших помидоров? На эти вопросы, эксперты ответили GardeningKnowHow.

Если вы выращиваете помидоры, то должны знать, что удовлетворение их требований к освещению является ключевым фактором хорошего урожая. Помидорам в идеале требуется от 6 до 8 часов прямого солнечного света каждый день. Чем больше, тем лучше, хотя вам, возможно, придется принять меры по защите растений в периоды сильной жары.

Сколько солнца нужно помидорам

Простой ответ на вопрос о требованиях к освещению для помидоров заключается в том, что для образования плодов требуется не менее шести — восьми или более часов солнца. Эти показатели дадут самые лучшие результаты с точки зрения количества помидоров, которые вы получите.

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Причина, почему свет для помидоров так важен, заключается в том, что растения превращают солнечный свет в энергию. Помидорам требуется энергия для образования плодов. Поэтому, чем больше солнечного света они получают, тем больше энергии они получают и тем больше плодов смогут принести.

Что произойдет, если помидоры не получат достаточно солнца

Хотя растение помидора может выжить с менее чем 6 часами солнца в день, оно, вероятно, даст меньше плодов. Если в вашей местности от 4 до 6 часов полного солнца, лучшим вариантом будет посадить менее плодоносящие сорта, такие как помидоры черри.

Однако ограниченная производительность — не единственная проблема нехватки солнца. Растения помидоров, которым не хватает солнечного света, часто низкорослые, они могут иметь хлоротичную листву и мало листьев. Когда растения получают очень мало света, они не могут расти и даже могут погибнуть.

Могут ли помидоры получать слишком много солнца

Хотя помидоры действительно любят солнце, чрезмерное потребление солнца может быть проблематичным. Так же, как и люди, помидоры также получают ожоги, особенно если растения находятся под солнцем в полдень, когда температура достигает своего апогея.

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Сочетание высоких температур и полного солнца может привести к солнечным ожогам. Это вызывает белые, пузырчатые участки на плодах, которые со временем превращаются в серовато-белые пятна с текстурой, похожей на шелуху.

Солнечные ожоги наиболее часто встречаются на растениях, которые не очень устойчивы. Те, что были слишком сильно обрезаны или больны.

Лучшие места для выращивания томатов

Чтобы максимизировать количество солнечного света, получаемого вашими помидорами, разместите растения в саду там, где они будут получать как утреннее, так и дневное солнце. Рассмотрите выходящую на юг стену или защищенный участок на юге или юго-западе вашего сада.

Если вы сажаете помидоры в районе, который получает солнце более 8 часов, особенно в регионах с высокой температурой, вам может понадобиться принять меры для защиты томатов от повреждения солнцем. Мульчирование растений помидоров, установка теневого барьера, регулярный полив и даже выращивание помидоров в контейнерах, которые можно убрать с полуденного солнца, — все это способы оградить ваши растения от чрезмерно высоких температур и прямых солнечных лучей.

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Чтобы полностью контролировать количество солнечного света, которое получают ваши растения, вы можете выращивать помидоры в теплице или использовать дополнительное освещение в помещении. Убедитесь, что лампы расположены на расстоянии примерно 15-30 см от растений. По мере роста растений постепенно поднимайте высоту светильника.

Нужен ли свет семенам помидоров для прорастания

Несмотря на то, что рассаде помидоров и взрослым растениям нужно большое количество солнечного света, интересно, что семенам помидоров свет для прорастания не нужен. Однако им нужна постоянная влажность и тепло.

Сколько света нужно рассаде помидоров

После того, как семена прорастут и вы увидите первую пару настоящих листьев, рассаде помидоров понадобится значительное освещение — примерно 18-22 часа дополнительного освещения в виде светодиодных ламп для выращивания или 14-16 часов яркого внешнего света.

Томаты / © Associated Press

Требования к освещению для созревания помидоров

Хотя растениям помидоров требуется значительный солнечный свет для роста и плодоношения, как только плод уже на лозе, ему не нужен свет для созревания. На самом деле свет может даже препятствовать созреванию.

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Процессу созревания помидоров способствует тепло и выработка этилена, выделяемого помидорами газа, который отвечает за изменение цвета, размягчение и развитие вкуса.

Как максимально использовать солнечный свет

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы максимально использовать солнечный свет для ваших растений помидоров:

Выращивайте помидоры в контейнерах, которые можно перемещать в более солнечные участки сада в течение дня.

Обрежьте растения рядом, или даже сами листья помидоров, чтобы способствовать лучшему проникновению солнечного света. Просто помните о благоразумии во время обрезки растений помидоров и никогда не обрезайте больше трети растения.

Еще один вариант максимального использования солнечного света — использовать зеркала или другие отражающие предметы (например, старые компакт-диски), чтобы отражать свет обратно на растения.

Наконец, если у вас просто недостаточно солнечного света, подумайте о выращивании видов помидоров, устойчивых к частичному солнцу, или сортов, которые дают мелкие плоды.