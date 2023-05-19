Сколько воды должен пить домашний любимец и как поощрить его к этому

Вода является важнейшим нутриентом для организма животного, поэтому ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина рассказала, сколько домашний любимец должен ее употреблять, и поделилась несколькими полезными лайфхаками.
Количество воды, которую любимец должен потреблять в сутки, примерно эквивалентно его суточному расходу энергии в ккал.
Таким образом, здоровым животным нужно:
- собакам – 40-60 мл/кг массы тела;
- щенкам – 100 мл/кг массы тела;
- кошкам – 20-55 (в среднем 30) мл/кг массы тела;
- котятам – 70 мл/кг массы тела.
Существует множество факторов, влияющих на количество потребления воды:
1. Если любимец ест влажный корм или натуральную пищу, он может меньше пить, поскольку влажные корма и консервы на 65-80% состоят из воды, в то время как сухой корм содержит только 7-8% влаги.
2. Температура окружающей среды: летом животные пьют гораздо больше, чем зимой. Не стоит забывать и о микроклимате помещения, при необходимости пользуйтесь увлажнителями воздуха.
3. При наличии физических нагрузок и тренировок собаки больше пьют, поскольку организм теряет воду из-за интенсивного дыхания и слюноотделения.
4. Любимцы пьют меньше, когда болеют или испытывают боль. Уменьшение потребления воды может являться симптомом гипонатриемии и заболеваний ротовой полости. Жажда также может свидетельствовать о гипернатриемии, гиперадренокортицизме, гипертиреозе, почечной и печеночной недостаточности, пиометре, сахарном диабете.
5. Качество воды: животные, особенно кошки, любят вкусную и чистую воду. Не допускайте, чтобы любимец пил нефильтрованную воду из крана и водоемов. Лучший вариант – бутилированная чистая вода.
Проблема недостаточного потребления воды очень распространена среди четырехлапых, особенно среди кошек.
Лайфхаки, чтобы ваш любимец пил суточную норму воды:
- Ставьте воду вдали от мисок с едой;
- Поставьте чаши с водой в каждой комнате;
- Выбирайте миски из качественного материала;
- Используйте питьевые фонтанчики. Замечено, что животные любят звук журчания воды, а сам процесс будет своеобразной игрой для питомца;
- Добавьте кубик льда в миску с водой: он немного охладит воду и любимец тоже сможет поиграть с льдинкой;
- Перейдите на рацион с повышенным содержанием воды: влажные корма или натуральный рацион;
- Добавляйте воду в сухой корм;
- Добавляйте в воду натуральные ароматические добавки: бульон, сок тунца или кокосовую воду;
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