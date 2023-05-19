Сколько воды должен пить домашний любимец и как поощрить его к этому

Вода является важнейшим нутриентом для организма животного, поэтому ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина рассказала, сколько домашний любимец должен ее употреблять, и поделилась несколькими полезными лайфхаками.

Количество воды, которую любимец должен потреблять в сутки, примерно эквивалентно его суточному расходу энергии в ккал.

Таким образом, здоровым животным нужно:

собакам – 40-60 мл/кг массы тела;

щенкам – 100 мл/кг массы тела;

кошкам – 20-55 (в среднем 30) мл/кг массы тела;

котятам – 70 мл/кг массы тела.

Существует множество факторов, влияющих на количество потребления воды:

1. Если любимец ест влажный корм или натуральную пищу, он может меньше пить, поскольку влажные корма и консервы на 65-80% состоят из воды, в то время как сухой корм содержит только 7-8% влаги.

2. Температура окружающей среды: летом животные пьют гораздо больше, чем зимой. Не стоит забывать и о микроклимате помещения, при необходимости пользуйтесь увлажнителями воздуха.

3. При наличии физических нагрузок и тренировок собаки больше пьют, поскольку организм теряет воду из-за интенсивного дыхания и слюноотделения.

4. Любимцы пьют меньше, когда болеют или испытывают боль. Уменьшение потребления воды может являться симптомом гипонатриемии и заболеваний ротовой полости. Жажда также может свидетельствовать о гипернатриемии, гиперадренокортицизме, гипертиреозе, почечной и печеночной недостаточности, пиометре, сахарном диабете.

5. Качество воды: животные, особенно кошки, любят вкусную и чистую воду. Не допускайте, чтобы любимец пил нефильтрованную воду из крана и водоемов. Лучший вариант – бутилированная чистая вода.

Проблема недостаточного потребления воды очень распространена среди четырехлапых, особенно среди кошек.

Лайфхаки, чтобы ваш любимец пил суточную норму воды:

Ставьте воду вдали от мисок с едой;

Поставьте чаши с водой в каждой комнате;

Выбирайте миски из качественного материала;

Используйте питьевые фонтанчики. Замечено, что животные любят звук журчания воды, а сам процесс будет своеобразной игрой для питомца;

Добавьте кубик льда в миску с водой: он немного охладит воду и любимец тоже сможет поиграть с льдинкой;

Перейдите на рацион с повышенным содержанием воды: влажные корма или натуральный рацион;

Добавляйте воду в сухой корм;

Добавляйте в воду натуральные ароматические добавки: бульон, сок тунца или кокосовую воду;

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